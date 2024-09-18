Отмывание денег, частная армия и прогулы в Раде: чем известен Игорь Палица, у которого Зеленский "увел" охранника (фото)

Свою политическую карьеру Палица начал еще в 2007 году

В украинской политике есть множество личностей, которые запомнились громкими скандалами, помимо Евгения Мураева, в их числе находится и народный депутат Игорь Палица. Его называют близким соратником Игоря Коломойского.

"Телеграф" решил напомнить, чем известен украинский политик и как сейчас выглядит. Мы собрали некоторые противоречивые эпизоды из его биографии.

Игорь Палица — в каких скандалах фигурировал нардеп

Свою карьеру в политике Игорь Палица начал в 2007 году, его неоднократно избирали народным депутатом, а также он возглавлял Одесскую ОГА и Волынский облсовет. За этот период он был замешан в нескольких громких скандалах и уголовных делах.

"Частная армия" на Волыни

Журналисты проекта "Слідство.інфо" в 2017 году выпустили материал, в котором рассказали, что народный депутат Игорь Палица создал "частную армию" под прикрытием общественной организации. Они выяснили, что целью армии якобы было сотрудничество с правоохранительными органами и охрана здания Волынского облсовета. Но в СМИ писали, что структура нардепа фигурировала в уголовных производствах, например, ее связывали с незаконной слежкой за людьми и нападением на бизнесмена Сергея Чурикова.

Более того, выяснилось, что члены организации "Стражи порядка" каждый месяц получали наличные деньги, хотя законодательство запрещает членам общественных формирований получать заработную плату. А основные расходы структуры покрывал Фонд Игоря Палицы "Только вместе".

"Тарифы" на таможне

Еще один скандал нардепа был связан с таможенной службой. В 2015 году журналисты в парламенте сфотографировали переписку нардепа Виталия Хомутынника и тогдашнего главы Одесской ОГА Игоря Палицы, в которой он "консультировал" политика о "тарифах" на таможне. После того как это разошлось в СМИ, прокуратура Киева приступили к уголовному производству по факту возможного получения служащими Государственной фискальной службы неправомерной выгоды при растаможке товаров на границе.

Схема с недрами

СБУ в 2019 году открыла против Палицы, когда он возглавлял Волынский облсовет, уголовное производство по подозрению в причастности к схеме фальсификации специальных разрешений на пользование недрами. Следствие установило, что на сессии облсовета по инициативе Палицы было одобрено создание предприятия "Волыньприродресурс", основной целью которого была добыча янтаря. Журналисты отметили, что в период 2016-17 годов предприятие и кооператив "Геолог", по сговору с Игорем Палицей, внесли недостоверные данные в документы, которые предоставлялись для получения спецразрешений на недра.

Игорь Палица замешан в нескольких громких скандалах

Дело об отмывании денег

В СМИ также появилась информация, что в 2016 году нардеп получил доход в 35 млн гривен, который был у него указан в декларации. Политик уверял, что эту сумму он получил за проданное имущество компании "АМЕРСФУТ", но журналисты увидели неточности, поскольку на тот момент у нардепа было всего одно имущество — нежилое помещение в Киеве, приобретенное за 3,4 млн гривен. Более того, компания "АМЕРСФУТ" была засвечена в операциях с экс-бенефициаром "Приватбанка" и деловым партнером Игоря Коломойского, которым является и сам Палица. В связи с этим, ОФВС генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении политика по заявлению организации Центр противодействия коррупции.

Игорь Палица

Прогулы в Раде

Нардеп очень часто прогуливал заседания Верховной Рады, как в предыдущих созывах, так и сейчас. Игорь Палица и его партия критиковали ключевые реформы и выступали против "антиколомойского закона". Согласно аналитике "ЧЕСТНО" с начала 2022 года и по май 2023 года Игорь Палица посетил только 56% голосований в парламенте. Он неоднократно выезжал за рубеж во время войны, а в 2023 году и вовсе перестал ходить на заседания Рады, отмечая, что не хочет работать рядом с депутатами от пророссийской партии "ОПЗЖ".

Игорь Палица перестал посещать заседания ВР

"Отдал" Зеленскому своего телохранителя

Охранник Зеленского Максим Донец, которого называют "крашем" украинок, ранее работал телохранителем Коломойского, а затем и Игоря Палицы. Многие люди возмущались тогда этим фактом, мол, как Зеленский может быть независимым, если даже в вопросах охраны прибегает к олигарху. И когда журналисты в 2019 году спросили об этом Игоря Палицу, он отшутился и сказал, что не в Украине сейчас, поэтому охранники пошли работать к новому заказчику.

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