Може спрацювати? У США висловилися щодо плану Зеленського щодо завершення війни

План обговорюватиметься на полях ГА ООН

У США вже бачили план президента України Володимира Зеленського на завершення війни. Там вважають, що він може спрацювати.

Про це розповіла під час пресконференції в ООН постійний представник Вашингтона під час організації Лінда Томас-Грінфілд. Її слова наводить Голос Америки.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати", — сказала вона.

За її словами, тепер Вашингтон хоче обговорити цю тему із представниками інших держав на полях Генасамблеї ООН та зрозуміти, як він може допомогти.

"Ми сподіваємося досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", — додала дипломат.

Томас-Грінфілд наголосила, що керівництво США ніколи не втрачало надії на досягнення миру і старанно працювало над цим понад два роки.

Як повідомлялося раніше, під час розмови з журналістом CNN Зеленський повідомив, що перемога можлива, якщо Україна буде сильною. Він не став наводити деталі свого плану, але розповів, що в ньому чотири пункти плюс один, який відіграватиме роль вже після війни.

Пізніше він розповів, що цей план уже готовий на 90%.