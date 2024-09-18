Нардеп Одарченко, якого підозрюють у дачі хабара, міг покинути Україну: як він перетнув кордон

"Телеграф" розповів, що відомо про справу нардепа

У середу, 16 вересня, у мережі почала зʼявлятись інформація, що народний депутат Андрій Одарченко скоріше за все міг покинути територію України. Він фігурує у справі про хабар у криптовалюті для голови Державного агентства відновлення.

Такої думки припускається прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це вона заявила під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка.

Зазначається, що Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради. Раніше він вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти.

Прокурор САП висловила думку, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

"Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака", – йдеться в повідомленні.

"Наразі цю підтвердити не можу (що він втік за кордон – ред.), але є оперативна інформація, що він (Одарченко – ред.) перебуває за кордоном. Паспорти його здані. За оперативною інформацією, можливо, перетнув поза межами контролю", – сказала вона.

Прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук. Водночас захист назвав ці клопотання передчасними та вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі.

Суддя ВАКС заявив, що завтра, 19 вересня, о 8:00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук. Також суддя Ногачевський ініціював привід Одарченка. Сьогодні його мали допитати.

Що відомо про справу Андрія Одарченка

В листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовалютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

Суд узяв "слугу" під варту 22 листопада із правом внесення застави 15 млн гривень, а за кілька днів Одарченка вигнали з партії. Водночас, уже 24 листопада Андрій Одарченко вийшов на волю – за нього внесли 15 млн гривень застави. У нардепа відібрали закордонний паспорт, щоб він не зміг втекти від правосуддя, та зобов’язали його носити електронний браслет.

Крім хабарництва "слуга" Одарченко ще відомий своєю проросійською позицією. Він виступав за те, щоб Україна віддала Крим та Донбас Росії, а також не вірив, що ЗСУ утримають Харків на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про матеріальне становище нардепа Одарченка, який намагався підкупити Найєма.