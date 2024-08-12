Спіймали на хабарі: затримано заступника одного з міністрів України, всі подробиці

Затриманий до цього мав небездоганну репутацію

Заступника міністра енергетики України затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Міністр сприяв затриманню свого підлеглого.

"Служба безпеки та НАБУ за сприяння Міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник. У результаті комплексних заходів заступника глави Міненерго затримано у Києві на хабарі у пів мільйона доларів", — повідомили у СБУ.

За даними джерел "Телеграфа", затриманий — Олександр Хейло. На своєму засіданні 12 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України. Про це повідомив представник уряду у ВР Мельничук.

Зазначається, що за гроші затриманий пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.

Представники галузі звернулися до заступника міністра навесні цього року. Вони хотіли отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону. Проте заступник, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати за її вивезення гроші.

Він втягнув у це трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання замміністром частини хабаря. Передача грошей відбувалася через спільників.

Проте цей факт виявили та задокументували кожен із "траншів". Посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" затримали після отримання частини хабаря. Всім фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про Олександра Хейла

Заступником міністра енергетики він став у вересні 2023 року. До цього Хейло працював у ДП "Укрвугілля". Це підприємство опинилось в епіцентрі гучного скандалу через імовірний розпродаж державного вугілля "наліво" за заниженими цінами. Як повідомляв "Стопкор", до роботи у державних структурах Олександр Хейло займався бізнесом, зокрема й на окупованих територіях.

За інформацією з реєстру юридичних осіб РФ, 5 листопада 2014 року він став співзасновником ТОВ "Фест Трейд" з реєстрацією на тоді вже захопленому росіянами Кримському півострові. Сам Хейло це заперечував.

Крім того, за інформацією Громадської ради доброчесності, Хейло неодноразово відвідував окупований Крим разом із дружиною суддею Яною Хейло. Наприклад, одного разу вони провели там понад два місяці. Члени ГРД припускали, що подружжя могло мати гарантії безпеки від окупаційної влади. Проте цей факт сам Хейло також відкидає.

Як повідомляв "Телеграф", у липні на отриманні хабаря попалися прокурори відділу Офісу Генерального прокурора. Вони отримали 170 тисяч доларів за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.