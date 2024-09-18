Нардеп Одарченко, подозреваемый в даче взятки, мог покинуть Украину: как он пересек границу

"Телеграф" рассказал, что известно о деле нардепа

В среду, 16 сентября, в сети начала появляться информация, что народный депутат Андрей Одарченко, скорее всего, мог покинуть территорию Украины. Он фигурирует в деле о взятке в криптовалюте для главы Государственного агентства восстановления.

Такое мнение предполагает прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом она заявила во время заседания по делу нардепа Андрея Одарченко.

Отмечается, что сегодня Одарченко не было и в стенах Верховной Рады. Ранее он вышел под залог в 15 млн. грн. и сдал загранпаспорта.

Прокурор САП выразила мнение, что депутат покинул территорию Украины из Закарпатской области. Именно туда Одарченко уехал в первые дни полномасштабного вторжения в РФ.

"Там он наладил тесные отношения с тогдашним руководителем Закарпатской ОГА Виктором Микитой, недавно назначенным заместителем Ермака", — говорится в сообщении.

"Пока эту подтвердить не могу (что он сбежал за границу – ред.), но есть оперативная информация, что он (Одарченко – ред.) находится за границей. Паспорта его сданы. По оперативной информации, возможно, пересек вне контроля", – сказала она.

Прокурор внесла ходатайство о взыскании залога и оглашении депутата в международный розыск. Вместе с тем, защита назвала эти ходатайства преждевременными и считает, что причины неявки Одарченко могут быть уважительными. Пока причины отсутствия нардепа им неизвестны.

Судья ВАКС заявил, что завтра, 19 сентября, в 8:00 будут рассматривать ходатайство о взыскании залога и международном розыске. Также судья Ногачевский инициировал повод Одарченко. Сегодня его должны были допросить.

Что известно о деле Андрея Одарченко

В ноябре 2023 года следствие сообщило о подозрении Андрею Одарченко за попытку подкупа главы Агентства восстановления Мустафы Найема. По данным стражей порядка, политик договаривался с Найемом о выделении бюджетных средств на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где он остался ректором. Одарченко пообещал предоставить взятки в размере $50-100 тыс. плюс 8% от выделенной суммы на ремонт вуза. В начале сентября 2023 года Андрей Одарченко перечислил Найемую часть взятки крипотовалютой Bitcoin (0,39 ВТС, что равнялось $10 тыс.).

Впоследствии Высший антикоррупционный суд арестовал многочисленное имущество покойного харьковского ученого и профессора Николая Одарченко (отца нардепа Андрея Одарченко) в рамках уголовного производства по подкупу Мустафы Найема.

Суд взял "слугу" под стражу 22 ноября с правом внесения залога 15 млн гривен, а через несколько дней Одарченко был изгнан из партии. В то же время, уже 24 ноября Андрей Одарченко вышел на свободу – за него внесли 15 млн гривен залога. У нардепа отобрали загранпаспорт, чтобы он не смог уйти от правосудия и обязали его носить электронный браслет.

Помимо взяточничества "слуга" Одарченко еще известен своей пророссийской позицией. Он выступал за то, чтобы Украина отдала Крым и Донбасс России, а также не верила, что ВСУ удержат Харьков в начале полномасштабного вторжения России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о материальном положении нардепа Одарченко, пытавшегося подкупить Найема.