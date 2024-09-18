Росіяни готують новий обстріл України? Що може опинитись під ударом

Можливостей для обстрілу у росіян поменшало, але це не гарантує безпеку

Російські війська, ймовірно, готують новий масований удар по території України. Окупанти вкотре можуть атакувати об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, нещодавня атака на склад зі зброєю у місті Торопець Тверської області РФ послабить Кремль на певних напрямках і зменшить можливості росіян для обстрілів.

Водночас існує ймовірність чергового ракетного удару по України після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ заявила про нібито плани обстрілів українських лікарень. Мусієнко вважає, що під обстрілами будуть медичні установи, на кшталт "Охматдиту".

"Припускаю, що ворог може вдарити по наших медичних установах, інших об'єктах цивільної інфраструктури, щоб пробувати зламати наш опір, посіяти деморалізацію" — заявив Мусієнко. Однак Сили оборони України намагаються не дати росіянам провести чергові обстріли і атакують об’єкти на території ворога.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в СБУ розповіли подробиці атаки на Торопець, де було знищено склад із "Іскандерами", "Точками-У" та КАБами.