Россияне готовят новый обстрел Украины? Что может оказаться под ударом

Возможностей для обстрела у россиян стало меньше, но это не гарантирует безопасность

Российские войска, вероятно, готовят новый массированный удар по территории Украины. Оккупанты в очередной раз могут атаковать объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, недавняя атака на склад с оружием в городе Торопец Тверской области РФ ослабит Кремль на определенных направлениях и снизит возможности россиян для обстрелов.

В то же время существует вероятность очередного ракетного удара по Украине после того, как Служба внешней разведки РФ заявила о якобы планах обстрелов украинских больниц. Мусиенко считает, что под обстрелами будут медицинские учреждения, вроде "Охматдета".

"Допускаю, что враг может ударить по нашим медицинским учреждениям, другим объектам гражданской инфраструктуры, чтобы пробовать сломить наше сопротивление, посеять деморализацию" — заявил Мусиенко. Однако Силы обороны Украины пытаются не дать россиянам провести очередные обстрелы и атакуют объекты на территории врага.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в СБУ рассказали подробности атаки на Торопец, где был уничтожен состав с "Искандерами", "Точками-У" и КАБами.