Матрешку тоже украли? Какие игрушки времен СССР оказались скопированными с западных (фото)

Многие игрушки СССР были сплагиачены

Многие любимые игрушки детей СССР оказались "ворованными". Большинство из них советские разработчики скопировали с аналогов, которые придумали на Западе и в Японии.

"Телеграф" составил небольшой список чрезвычайно популярных игр времен СССР, имеющих "клонов". Среди них есть и культовая матрешка.

Nintendo Eg-26 EGG и "Электроника ИМ 02!"

В 1984 году вышла знаменитая советская игра, где волк ловит яйца сковородкой. Она оказалась копией японской Nintendo Eg-26 EGG, вышедшей тремя годами ранее.

Советская игра

Nintendo Eg-26 EGG

"Жонглер" и "Tomy Waterful ring-toss"

Эта увлекательная игрушка с одной кнопкой и водой внутри работала по принципу насоса. Нажимая ее с разной силой, можно было регулировать потоки воды и подбрасывать плавающие внутри колбы колечки. Целью игры было нанизать как можно больше колечек на два вертикальных штырька. Tomy Waterful ring-toss создали в 1976 году. "Жонглер" был скопирован с появившегося десятилетием раньше западного аналога в 1986-м.

Любимый всеми "Морской бой" (вышел в 1974 году — ред.,) оказался практически точной копией "Sea Devil", вышедшего четырьмя годами ранее (в 1970-м.).

Культовую матрешку тоже скопировали с японской фигурки буддистского святого Фукуруджи (Фукурума), которая была с "сюрпризом". Она разымалась на две части. Внутри нее была спрятана такая же фигурка поменьше. И так далее. Всего в наборе было пять.

Советская деревянная расписная кукла появилась в 1890-х годах. А вот японская фигурка в конце 19 века уже существовала. Именно из этой фигурки россияне скопировали матрешку, воплощенную в образе крестьянской девочки, вскоре окрещенной в народе распространенным именем Матрешка (Матрена).

Большинство специалистов подтверждают японское происхождение матрешки.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие бытовые приборы СССР скопировал у Запада.