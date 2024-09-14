Був "рукою Коломойського" та шепотів на вухо Зеленському: головні скандали за участю екс-глави ОП Андрія Богдана

Після звільнення з Офісу президента Богдан пропав із публічної політики

Андрій Богдан – відома особистість в українській політиці. Після звільнення з Офісу президента у лютому 2024 року він перестав з’являтися у публічному середовищі та політичних колах. Проте, багато хто пам’ятає скандали та фак-апи, пов’язані з Богданом.

"Телеграф" вирішив згадати головні скандальні історії, пов’язані з Андрієм Богданом під час його керівництва Офісом президента

Андрій Богдан – чим запам’ятався екс-глава Офісу президента

"Рука Коломойського"

Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана головою своєї адміністрації, яка згодом стала Офісом президента, 21 травня 2019 року. При цьому Богдан був у команді Зеленського і раніше — ще під час виборчої кампанії.

Це призначення викликало резонанс у громадськості — українці вважали, що Богдан мав бути підданий люстрації. Справа в тому, що раніше політик був заступником міністра Кабінету міністрів – урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. А коли цю посаду скасували, Богдана було призначено уповноваженим уряду у сфері боротьби з корупцією в уряді Миколи Азарова.

Андрій Богдан. Фото: Getty Images

Крім того, невдоволення українців викликав той факт, що свого часу Андрій Богдан був юристом Ігоря Коломойського. Тоді говорили, що головою Офісу президента Зеленського стала "рука Коломойського".

Після всіх скандалів та тиску громадськості Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади глави Офісу президента. Це сталося перед початком повномасштабної війни, 11 лютого 2024 року. Місце Богдана посів Андрій Єрмак.

Що шепотів Богдан на вухо Зеленському?

Під час своєї роботи головою офісу президента Андрій Богдан практично всюди супроводжував президента Зеленського. Не раз в об’єктиви камер потрапляли моменти, коли Богдан щось шепоче на вухо Зеленському. Тоді це навіть стало своєрідним мемом.

На запитання журналістів про те, що таке шепоче Богдан, Зеленський відповідав, що він просто не терплячий і іноді щось підказує.

"Впливати на мене — він знає, що це дуже-дуже складно. Але він розуміється на цьому, у нього в політиці більший досвід. Це правда, що іноді він дає дуже креативні думки, це так і є. Він мені може шепотіти: "А ти забув сказати про це", я йому говорю: "Андрію, заспокойся", — так прокоментував Зеленський.

День Незалежності у Сен-Тропі

Ще один гучний скандал, в який потрапив Андрій Богдан, це весілля друзів, яке він відгуляв у Сен-Тропі. Фото та відео з цього заходу потрапили до мережі відразу після Дня незалежності, тож всі вирішили, що за кордоном Богдан відзначав це державне свято.

Як з’ясували журналісти Bihus.Info, у Сент-Тропі було весілля Андрія Довбенка та Ганни Огренчук, його святкували три дні — на віллі, на яхті та в ресторані. Серед гостей було багато відомих особистостей із "Слуги народу", бізнесменів, чиновників. І, власне, Андрій Богдан.

Згодом Зеленський намагався виправдати Андрія Богдана, що нібито він у той період був у відпустці. Мовляв, це його особиста справа, куди їхати та що робити у цей час.

Андрій Богдан. Фото: Getty Images

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