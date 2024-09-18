Знову заговорив про "червоні лінії"

У політичних колах продовжують обговорювати можливий дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглиб Росії. Нещодавно генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг зробив заяву щодо можливості України завдавати ударів по території Росії.

Ця позиція, природно, викликала гостру реакцію з боку Кремля, який розцінив слова Столтенберга як провокацію. Відповідну заяву прессекретар Путіна зробив для росЗМІ.

Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Києву використовувати далекобійні ракети для ударів по російській території не стане "червоною лінією" для НАТО. За його словами, це не призведе до ескалації конфлікту. Столтенберг також зазначив, що президент Росії Володимир Путін неодноразово оголошував "червоні лінії", але не йшов на подальшу ескалацію.

Ця заява викликала різку відповідь з боку Кремля. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав позицію Столтенберга "надзвичайно провокаційною та небезпечною". Він розкритикував генсека НАТО за "показне бажання не брати до уваги заяви російського президента", назвавши такий підхід "недалекоглядним" і "непрофесійним".

Пєсков пов'язав таку позицію Столтенберга з тим, що той незабаром покине посаду генерального секретаря НАТО. На думку прессекретаря Кремля, це дозволяє Столтенбергу робити провокаційні заяви, не несучи за них відповідальності в майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав, чому Байден не наважується надавати дозвіл для використання далекобійної зброї для України. Можливо, він намагається не зіпсувати стосунки з РФ.