Був конкурентом майбутньої дружини та "бароном металобрухту": як виглядає чоловік скандальної Королевської і чим він відомий

Юрій Солод, як і його дружина, також був в українській політиці

Наталія Королевська — відома в українській політиці персона, багато світилася на телеканалах, була міністром соцполітики в уряді Азарова і стала героїнею інтернет-мемів. А ось про її чоловіка Юрія Солода відомо не так багато, його називали "темною лошадкою" в українській політиці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає і чим відомий чоловік Королевської Юрій Солод, якому вона народила трьох дітей, і ще одну дитину вони усиновили.

Юрій Солод — "барон металобрухту" та бізнес-конкурент Королевської

Юрій Солод та Наталія Королевська родом із одного міста на Луганщині. Однак, в юності вони не знали один одного, а познайомилися вже в зрілому віці. Про шкільні роки та сім’ю Юрія відомо небагато, тільки те, що його батьки нібито займалися металобрухтовим бізнесом, який він, ймовірно, у них перейняв.

Як пишуть ЗМІ, у свої 25 років Наталія Королевська вже була з двома вищими освітами та агресивно будувала власний бізнес. Тоді й став на її шляху Юрій Солод, який став серйозним конкурентом. Вона довго вимагала зустрічі з ним, проте нічого не виходило. А потім він заочно підписав контракт із її фірмою і в останній момент зірвав його. Це дуже розлютило Королівську, і вона знову спробувала зв’язатися з ним. А коли телефонна розмова все ж таки трапилася, то була на підвищених тонах і успіхом не увінчалася, Солод від зустрічі відмовився, вірніше відклав її на коли-небудь потім.

Знайомство Королевської та Солода

Познайомилися Наталія Королевська та її майбутній чоловік Юрій Солод абсолютно випадково – дорогою на відпочинок на Кіпрі. Як розповідала журналістам Наталія Королевська, вони з майбутнім чоловіком багато років жили неподалік у місті Красний Луч на Луганщині і навіть працювали в одній сфері бізнесу. Проте познайомилися лише у дорослому віці — у літаку, коли летіли на Кіпр.

"Ми в одному літаку вилетіли з Луганська на відпочинок на Кіпр, а після прильоту компанія-організатор цього туру надала нам один на двох трансфер до готелю", — поділилася Королевська.

Як виявилося, пізніше нардеп та бізнесмен об’єднали зусилля, заснували вже спільний бізнес, який приносив їм добрі доходи.

Політична кар’єра Солода

Як пишуть ЗМІ, саме Наталія Королевська проштовхнула свого обранця Юрія Солода у політику. Спочатку вона як народний депутат взяла його своїм радником на громадських засадах.

Пізніше, у 2014 році Юрій Солод пройшов до Верховної Ради одномандатним виборчим округом №47 від "Опозиційного блоку", набравши 34,17% голосів виборців. Через деякий час Юрій Солод вступив до партії ОПЗЖ і вже від неї у 2019 році знову став нардепом, вигравши вибори по тому ж самому 47-му округу.

У січні 2023 року Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів "за станом здоров’я та сімейними обставинами". Зараз на сайті Верховної Ради ні Королевська, ні Солод не вказані, як народні депутати. За чутками, пара разом із 4 дітьми виїхала жити в Дубай, де вони нібито мають елітну нерухомість.

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