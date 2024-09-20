Был конкурентом будущей жены и "бароном металлолома": как выглядит муж скандальной Королевской и чем он известен

Юрий Солод, как и его жена, тоже был в украинской политике

Наталья Королевская — известная в украинской политике персона, она много светилась на телеканалах, была министром соцполитики в правительстве Азарова и стала героиней интернет-мемов. А вот о ее муже Юрие Солоде известно не так много, его называли "темной лошадкой" в украинской политике.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем известен муж Королевской Юрий Солод, которому она родила троих детей, и еще одного ребенка они усыновили.

Юрий Солод — "барон металлолома" и бизнес-конкурент Королевской

Юрий Солод и Наталья Королевская родом из одного города на Луганщине. Однако, в юности они не знали друг друга, а познакомились уже в зрелом возрасте. О школьных годах и семье Юрия известно немногое, только то, что его родители якобы занимались метеллоломочным бизнесом, который он, вероятно, у них перенял.

Как пишут СМИ, в свои 25 лет Наталья Королевская уже была с двумя высшими образованиями и агрессивно строила собственный бизнес. Тогда-то и встал на ее пути Юрий Солод, который стал серьезным конкурентом. Она долго добивалась встречи с ним, однако ничего не получалось. А потом он заочно подписал контракт с ее фирмой и в последний момент сорвал его. Это очень разозлило Королевскую и она снова попыталась связаться с ним. А когда телефонный разговор все же случился, то был на повышенных тонах и успехом не увенчался, Солод от встречи отказался, вернее отложил ее на когда-нибудь.

Знакомство Королевской и Солода

Познакомились Наталья Королевская и ее будущий муж Юрий Солод абсолютно случайно — по пути на отдых на Кипре. Как рассказывала журналистам Наталья Королевская, они с будущим мужем много лет жили неподалеку в городе Красный Луч на Луганщине и даже работали в одной сфере бизнеса. Однако познакомились только во взрослом возрасте в самолете, когда летели на Кипр.

"Мы в одном самолете вылетели из Луганска на отдых на Кипр, а по прилету компания-организатор этого тура предоставила нам один на двух трансфер в гостиницу", — поделилась Королевская.

Как оказалось, позже нардеп и бизнесмен объединили усилия обосновали уже общий бизнес, который приносил им хорошие доходы.

Политическая карьера Солода

Как пишут СМИ, именно Наталья Королевская протолкнула своего избранника Юрия Солода в политику. Изначально она, как народный депутат, взяла его своим советником на общественных началах.

Позже, в 2014 году Юрий Солод прошел в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №47 от Оппозиционного блока, набрав 34,17% голосов избирателей. Спустя время Юрий Солод вступил в партию ОПЗЖ и уже от нее в 2019 году снова стал нардепом, выиграв выборы по тому же самому 47-му округу.

В январе 2023 года Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложения мандатов народных депутатов "за "состоянием здоровья и семейными обстоятельствами". Сейчас на сайте Верховной Рады ни Королевская, ни Солод не указаны, как народные депутаты. По слухам пара вместе с 4 детьми уехала жить в Дубай, где у них якобы есть элитная недвижимость.

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