Топ-7 професій з бронню від мобілізації : хто та за яких умов може її отримати

Бронь має обмежений термін дії

В Україні продовжуються обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, проте деякі особи можуть отримати бронювання. Ця особлива відстрочка надається співробітникам важливих для держави підприємств.

"Телеграф" розповість про сім професій, які мають бронь. Зауважимо, що підприємство може забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше, ніж на 6 місяців.

Тобто кожні пів року відстрочку потрібно продовжувати. Також слід не забувати про зміни у законодавстві, за яких правила бронювання працівників можуть змінюватися.

Хто може розраховувати на бронь:

поліція;

рятувальна служба;

органи державної влади та місцевого самоврядування;

виробники товарів для армії;

підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;

підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;

інші критично важливі для української економіки підприємства.

Нагадаємо, що з 2024 року бронь також мають народні депутати, їхні помічники та державні службовці, задіяні в розробці законопроєктів та роботі Верховної Ради, Кабінету Міністрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно студентам подавати довідку про навчання в ТЦК до 1 жовтня, аби продовжити свою відстрочку.