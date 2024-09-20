Що робити, якщо представники ТЦК забрали військовий квиток: пояснив юрист

Адвокат розповів, чи мають право співробітники військкомату вилучати документи

Під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки повинні мати при собі військово-обліковий документ. Це підтверджує статус особи у військовій системі.

Існують такі випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки намагаються вилучати військовий квиток у громадянина. За словами адвоката Ростислава Кравця, ця процедура є незаконною.

Правозахисник зазначає, що ТЦК не мають законних підстав для вилучення військових квитків, оскільки це документ, що засвідчує статус призовника або військовозобов'язаного. Якщо працівники ТЦК все ж таки вилучають квиток, вони повинні видати тимчасове посвідчення на час відсутності документа.

Чому можуть вилучати військовий квиток

За словами адвоката, інколи співробітники ТЦК забирають військово-облікові документи, щоб примусити особу з'явитися до центру комплектування. Відсутність військового квитка створює правові труднощі для громадянина, і така ситуація може використовуватися для тиску на військовозобов'язаних.

Як діяти, якщо у вас вилучили військовий квиток

Якщо ТЦК вилучили військовий квиток, адвокат радить вимагати письмове підтвердження цього факту, щоб уникнути штрафів за його втрату (від 510 до 850 грн). У разі відмови видавати тимчасове посвідчення або пояснювати причину вилучення, слід звернутися до вищих інстанцій, таких як вищі ТЦК, Міноборони або Державне бюро розслідувань.

"Водночас, якщо вони забирають квиток, то треба вимагати від них відповідного письмового підтвердження того, що цей військово-обліковий документ був вилучений безпосередньо конкретним працівником ТЦК для того, щоб підтвердити, що військовозобов’язаний не втратив квиток", — підсумував Кравець.

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