Чи потрібно студентам подавати довідку про навчання в ТЦК до 1 жовтня

Юрист пояснила, що передбачено законом

До початку повномасштабної війни призовники, які мали право на відстрочку від призову, зокрема через навчання, щороку подавали підтверджувальні документи до 1 жовтня. Це вимагала постанова Кабінету Міністрів України № 352 від 2002 року.

Проте у 2022 році Верховна Рада скасувала призов на строкову військову службу на час дії воєнного стану. Вона була замінена на базову військову службу, для якої нормативно-правова база ще не створена, пояснює адвокатка Дар'я Тарасенко.

Тому, за словами юристки, в умовах воєнного стану студенти, які є призовниками, не зобов'язані подавати довідки про своє навчання до ТЦК та СП до 1 жовтня , як це було раніше.

"Постанова КМУ 352 на сьогодні не створює жодних обов'язків для призовників. Натомість щодо призову на базову військову службу на момент написання цього допису нормативно-правовий акт не прийнятий", — зазначає Тарасенко.

Юристка ще раз підкреслила, що це означає, що нині у студентів не існує обов'язку подавати до військкомату свої документи про навчання для підтвердження права на відстрочку від служби.

Нагадуємо, кого зі студентів можуть мобілізувати. Так, відстрочку не зможуть отримати такі категорії громадян:

абітурієнти, які вступили до ВНЗ для отримання вищого ступеня навчання, однак не виконали вимоги вступної кампанії (не склали творчі конкурси, не підтвердили свій намір навчатися, не подали оригінали документів тощо);

студенти, які вступили до ВНЗ на заочну форму;

студенти, які вступили до ВНЗ на вечірню форму навчання;

студенти, які здобувають другу або третю освіту (бакалаврат, магістратура);

студенти, які здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявний.

Раніше "Телеграф" писав, коли не можуть мобілізувати офіцера запасу. Юрист пояснив, хто має право на бронь.