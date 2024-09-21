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Топ-7 профессий с бронью от мобилизации: кто и при каких условиях может ее получить

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация Новость обновлена 21 сентября 2024, 12:50
Мобилизация. Фото Коллаж

Бронь имеет ограниченный срок действия

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, однако некоторые люди могут получить бронь. Эта особенная отсрочка предоставляется сотрудникам важных для государства предприятий.

"Телеграф" расскажет о семи профессиях, имеющих бронь. Заметим, что предприятие может забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше 6 месяцев.

То есть каждые полгода отсрочку нужно продолжать. Также не следует забывать об изменениях в законодательстве, при которых правила бронирования работников могут изменяться.

Кто может рассчитывать на бронь:

  • полиция;
  • спасательная служба;
  • органы государственной и местного самоуправления;
  • производители товаров для армии;
  • предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
  • предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
  • другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Напомним, что с 2024 года бронь также имеют народные депутаты, их помощники и государственные служащие, задействованные в разработке законопроектов и работе Верховной Рады, Кабинета Министров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли студентам подавать справку об обучении в ТЦК до 1 октября, чтобы продлить свою отсрочку.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Отстрочка #ТЦК