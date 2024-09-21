Топ-7 профессий с бронью от мобилизации: кто и при каких условиях может ее получить
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Бронь имеет ограниченный срок действия
В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, однако некоторые люди могут получить бронь. Эта особенная отсрочка предоставляется сотрудникам важных для государства предприятий.
"Телеграф" расскажет о семи профессиях, имеющих бронь. Заметим, что предприятие может забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше 6 месяцев.
То есть каждые полгода отсрочку нужно продолжать. Также не следует забывать об изменениях в законодательстве, при которых правила бронирования работников могут изменяться.
Кто может рассчитывать на бронь:
- полиция;
- спасательная служба;
- органы государственной и местного самоуправления;
- производители товаров для армии;
- предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
- предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
- другие критически важные для украинской экономики предприятия.
Напомним, что с 2024 года бронь также имеют народные депутаты, их помощники и государственные служащие, задействованные в разработке законопроектов и работе Верховной Рады, Кабинета Министров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли студентам подавать справку об обучении в ТЦК до 1 октября, чтобы продлить свою отсрочку.