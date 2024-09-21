Топ-7 профессий с бронью от мобилизации: кто и при каких условиях может ее получить

Бронь имеет ограниченный срок действия

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, однако некоторые люди могут получить бронь. Эта особенная отсрочка предоставляется сотрудникам важных для государства предприятий.

"Телеграф" расскажет о семи профессиях, имеющих бронь. Заметим, что предприятие может забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше 6 месяцев.

То есть каждые полгода отсрочку нужно продолжать. Также не следует забывать об изменениях в законодательстве, при которых правила бронирования работников могут изменяться.

Кто может рассчитывать на бронь:

полиция;

спасательная служба;

органы государственной и местного самоуправления;

производители товаров для армии;

предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;

другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Напомним, что с 2024 года бронь также имеют народные депутаты, их помощники и государственные служащие, задействованные в разработке законопроектов и работе Верховной Рады, Кабинета Министров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли студентам подавать справку об обучении в ТЦК до 1 октября, чтобы продлить свою отсрочку.