Які прізвища вважають російськими, хоча вони говорять про приналежність до роду козаків
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Родові імена містять багато інформації
Українські прізвища можуть чимало розповісти про предків їхнього носія. Є такі, які вказують на те, що рід походить від запорізьких козаків. При цьому деякі такі прізвища традиційно вважають російськими, але це не так.
Йдеться про прізвища з суфіксами -ов(-ова), -ев(-ева) — наприклад, Дроздов, Довбишев. В Україні їх часто вважають російськими, проте насправді перші згадки про родові імена з цими суфіксами датуються ще 1638 роком. Таким чином, вони не лише не російські, а й були поширені серед українського козацтва.
Львівський мовознавець Юліан Редько провів велике дослідження українських прізвищ. Він почав збирати цікаві факти про них ще у 1950-х роках, а згодом видав книгу "Сучасні українські прізвища". У ній він пише, що суфікси -ов(-ова), -ев(-ева) у прізвищах притаманні українській мові, а не лише російській. Тому багато прізвищ з ними є споконвічно українськими.
Йдеться про такі родові імена:
- Грицайов;
- Грицьков;
- Довбишов;
- Дроздов;
- Іськов;
- Каськов;
- Охремов;
- Панасов;
- Тимков;
- Шевцов;
- Якимов.
Збереження цих форм прізвищ зумовлено двома основними чинниками. По-перше, вони сягають корінням у далеке минуле. По-друге, раніше метричні записи велися російською мовою, а при видачі документів не враховувалися особливості української мови, оскільки прагнули відповідати державному стандарту.
Внаслідок цього українські прізвища, незалежно від того, як їх вимовляли носії, змінювали за аналогією з російськими прізвищами. Тому не можна вважати такі прізвища виключно російськими.
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