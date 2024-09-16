Ці українські прізвища захищають від негативу та нечистої сили: перевірте, чи є ваше у списку

Всього таких прізвищ налічується 8

Наші пращури вірили, що прізвище може стати справжнім оберегом для людини, а тому деяким давали певні родові імена, які мали відлякати негатив і нечисту силу. Нині в них є тисячі носіїв по всій країні.

Таку інформацію було опубліковано на генеалогічному ресурсі "Рідні". Зазначається, що всього таких родових імен налічується вісім.

Деякі прізвища, на перший погляд, здаються звичайними, але насправді вони несуть у небі таємний зміст — захист людини від усього поганого. Йдеться про такі родові імена : Некрас, Поганка, Нехорош, Крив і Мал.

Також використовували назви тварин, щоб злякати злі сили. Таким чином вийшли прізвища Зубр, Вовк, Ведмідь.

До речі, прізвища за назвами тварин давали й спираючись на риси характеру тієї чи іншої людини. Хто вирізнявся хитрістю та розумом, міг отримати прізвища Сова чи Лис, Лисиця. До речі, прізвище Вовк могли привласнити трусам.

З перерахованого вище списку найпопулярніше прізвище в Україні на сьогодні — Вовк. Її носіями є 23 412 особи. Вона посідає 71 місце. Найбільше це прізвище поширене у Наддніпрянщині, зокрема, у Києві, Кривому Розі, Дніпрі.

З прізвищем Ведмідь в Україні проживає 1701 особа. Вона займає 2744 місце за розповсюдженням. Найпопулярніші імена носіїв цього прізвища – люди з іменами Олена та Микола. А частіше вона зустрічається на Наддніпрянщині.

А ось прізвище Зубр не збереглося. Проте є похідні від неї – Зубрейчук, Зубрович, Зубрик, Зубрич, Зубро, Зубренко та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища розповідають про містичне минуле предків. Усього їх налічується 14.