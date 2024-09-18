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Гадюка, Ляля, Пиво і не тільки: топ рідкісних прізвищ в Україні, перевірте своє

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 18 вересня 2024, 10:22

Таких родових імен може бути величезна кількість по всій країні

Серед великої кількості найрізноманітніших українських прізвищ є ті, що являються найрідкіснішими. У них менш як 100 носіїв по всій Україні.

Родові імена, яких майже не залишилося в країні, було зібрано на порталі "Рідні". Зазначимо, що насправді таких прізвищ може бути величезна кількість.

Деякі з родових імен цього списку походять від прізвиськ. Найцікавіші з’явилися за часів козацтва. Крім того, найунікальніші були створені з двох слів.

Найрідкісніші прізвища в Україні

  • Сонечко — 4 носія;
  • Пиво – 79 носіїв;
  • Поцілуй – 17 носіїв;
  • Палилюлька — 22 носія;
  • Гадюка – 39 носіїв;
  • Брехун — 73 носія;
  • Вирвикаша – 75 носіїв;
  • Добрий день – 4 носії;
  • День добрий – 46 носіїв;
  • Добрийвечір – 21 носій;
  • Ляля – 51 носій;
  • Недайборщ – 92 носії;
  • Непийпиво – 79 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища розповідають про можливе містичне минуле наших предків. Деяки з них могли бути знахарями чи ворожками. На сьогодні в цілому по всій нашій країні налічується 13 таких родових імен.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвища