Гадюка, Ляля, Пиво і не тільки: топ рідкісних прізвищ в Україні, перевірте своє
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Таких родових імен може бути величезна кількість по всій країні
Серед великої кількості найрізноманітніших українських прізвищ є ті, що являються найрідкіснішими. У них менш як 100 носіїв по всій Україні.
Родові імена, яких майже не залишилося в країні, було зібрано на порталі "Рідні". Зазначимо, що насправді таких прізвищ може бути величезна кількість.
Деякі з родових імен цього списку походять від прізвиськ. Найцікавіші з’явилися за часів козацтва. Крім того, найунікальніші були створені з двох слів.
Найрідкісніші прізвища в Україні
- Сонечко — 4 носія;
- Пиво – 79 носіїв;
- Поцілуй – 17 носіїв;
- Палилюлька — 22 носія;
- Гадюка – 39 носіїв;
- Брехун — 73 носія;
- Вирвикаша – 75 носіїв;
- Добрий день – 4 носії;
- День добрий – 46 носіїв;
- Добрийвечір – 21 носій;
- Ляля – 51 носій;
- Недайборщ – 92 носії;
- Непийпиво – 79 носіїв.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища розповідають про можливе містичне минуле наших предків. Деяки з них могли бути знахарями чи ворожками. На сьогодні в цілому по всій нашій країні налічується 13 таких родових імен.