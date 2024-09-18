Гадюка, Ляля, Пиво і не тільки: топ рідкісних прізвищ в Україні, перевірте своє

Таких родових імен може бути величезна кількість по всій країні

Серед великої кількості найрізноманітніших українських прізвищ є ті, що являються найрідкіснішими. У них менш як 100 носіїв по всій Україні.

Родові імена, яких майже не залишилося в країні, було зібрано на порталі "Рідні". Зазначимо, що насправді таких прізвищ може бути величезна кількість.

Деякі з родових імен цього списку походять від прізвиськ. Найцікавіші з’явилися за часів козацтва. Крім того, найунікальніші були створені з двох слів.

Найрідкісніші прізвища в Україні

Сонечко — 4 носія;

Пиво – 79 носіїв;

Поцілуй – 17 носіїв;

Палилюлька — 22 носія;

Гадюка – 39 носіїв;

Брехун — 73 носія;

Вирвикаша – 75 носіїв;

Добрий день – 4 носії;

День добрий – 46 носіїв;

Добрийвечір – 21 носій;

Ляля – 51 носій;

Недайборщ – 92 носії;

Непийпиво – 79 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища розповідають про можливе містичне минуле наших предків. Деяки з них могли бути знахарями чи ворожками. На сьогодні в цілому по всій нашій країні налічується 13 таких родових імен.