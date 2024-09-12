Чарівне коріння: українські прізвища, що розповідають про містичне минуле ваших предків

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Україна славиться багатою різноманітністю прізвищ, кожне з яких несе в собі частинку історії та культури нашого народу. Серед цього розмаїття можна знайти прізвища, що відображають різні аспекти життя наших предків — від їхніх професій до особливостей характеру. Так, в українському іменослові можна зустріти прізвища, які свідчать про те, що в роду були ворожки, знахарі чи інші люди, наділені, як вважалося, надприродними здібностями.

На сайті "Рідні" можна знайти прізвища та їх похідні, які натякають на "знахарське" минуле, на причетність до такої справи, як ворожіння. Тут можна отримати інформацію, скільки зараз людей носять такі прізвища в Україні.

Ваші предки, скоріш за все, ворожили чи були знахарями, якщо ви у списку:

Ворожбит. В Україні 848 носіїв цього прізвища.

Ворожко. Налічує 553 носіїв в Україні.

Ворожцова. В Україні 137 носіїв цього прізвища.

Ворожка. Налічує 118 носіїв в Україні.

Ворожильник. В Україні 38 носіїв цього прізвища.

Відьма. На сьогодні налічується лише 23 його носіїв.

Відьмаченко. Рідкісне прізвище, всього 6 носіїв.

Відьманов. Українців з таким прізвищем дужу мало — 5 носіїв.

Віщун (59 носіїв).

Віщук (192 носії).

Віщунова (5).

Знахаренко (117 носіїв).

Знахарчук (16).

Знахарук (11).

Раніше "Телеграф" дізнався, як звучать дивні прізвища українців і що вони означають.