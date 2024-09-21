Эти фамилии давали сильным и непобедимым украинцам: найдите свою

Некоторые из них видоизменились

Украинские фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, поэтому большинство из них могут указывать на ремесло вашего предка или определенные особенности внешности, характера. Так, украинцам, которые отличались своей силой, давали соответствующие родовые имена.

Как отметил языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии", родовых имен, которые давались людям крепкого телосложения с чрезвычайной физической силой не так уж много.

Некоторые из них сохранились и сегодня, хотя могли и видоизмениться.

Какие фамилии давали сильным людям в древности:

Дужий;

Жилавий;

Залізний;

Міцний;

Кремінь.

Родовые имена, которые имели люди с крепким телосложением или те, которые были достаточно тучными:

Дебелий;

Здоровега;

Важкий;

Годований;

Товстий;

Грубий;

Барило;

Широкий.

Также мужчинам, часто побеждавшим в битве или во время драк давали соответствующие фамилии. Пытаясь таким образом подчеркнуть их силу и непобедимость.

Среди этих фамилий выделяют:

Вернидуб;

Вернигора;

Вирвидуб;

Завалинич;

Убийвовк тощо.

Напомним, что украинцы в древности также давали фамилии, которые должны были защищать человека от бед и нечистой силы. Такие родовые имена становились настоящим оберегом и их носят тысячи людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали неряхам и людям, которые не следили за чистотой.