Це допомогло вистояти на початку вторгнення: політолог розповів про різницю між українцями та росіянами

Політолог вважає, що росіяни не мають потенціалу до самоорганізації

У росіян та українців кардинально протилежне сприйняття влади. Через це в Україні люди більше покладаються на свої сили, тоді як у Росії роблять те, що їм скажуть.

Про це розповів доктор політичних наук Михайло Сава в інтерв’ю "Телеграфу": Росією керує не Путін. Він психопат і має окрему роль, – колишній віцегубернатор Кубані.

За його словами, в українців до часів незалежності влада "своєї" не була, оскільки її призначали ззовні.

"І ставлення українців до влади сформувалося відповідним чином: влада це щось небезпечне, з владою навіть співпрацювати, напевно, не потрібно, треба йти шляхом самоорганізації. Люди самі об’єднуються і вирішують проблеми. Влада здебільшого взагалі ні до чого", — сказав Сава.

За його словами, це пояснює те, чому Україна вистояла у перші дні російського вторгнення. Бо у ситуації невизначеності люди нічого не питали у влади, а самі почали розв'язувати свої проблеми.

Для росіян влада завжди була своєю, оскільки їхню країну ніхто не окупував і не поділяв.

"Тому ставлення до влади в РФ як до єдиного керівного центру, як до людей, які скажуть, що робити. Які створюють умови для того, щоб щось зробити. Тому скидати владу, поки вона сильна — навіть така думка не з’являється у більшості росіян", — додав він.

Він нагадав, що коли розпочався бунт ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, то більшості росіян було байдуже. За словами Сави, це пов’язано з відсутністю потенціалу до самоорганізації та орієнтування на щось ззовні.

"Вони були осторонь і дивилися на цю ситуацію з позиції, а що ж там буде? Чи впаде влада в Кремлі? Ну цікаво, ну тоді ми щось зробимо. Не впаде, ну тоді нічого і не зміниться", — додав він

Нагадаємо, раніше Сава розповідав, чому Володимир Путін ухвалив рішення розпочати війну в Україні. За його словами, голова Кремля – клінічний психопат і це вирішальний чинник.