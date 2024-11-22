Ще на одному напрямку з’явилися військові КНДР: військовий розповів деталі

Ворог очікує на сприятливі погодні умови, щоб розпочати штурмові дії

На Харківському напрямку фіксують присутність військових із Північної Кореї у складі російських військ. Вони поділяються на підрозділи та навіть виробляють на передній лінії невелике накопичення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назар Кішак із позивним "Шерифом". За його словами, ворог очікує сприятливих погодних умов, щоб розпочати штурмові дії із залученням цих підрозділів.

"Мабуть, уже пробуватимуть проводити штурмові дії, чекають на відповідну погоду", — сказав Кішак.

Також він додав, що російські війська, як і раніше, роблять ставки на м’ясні штурми без залучення великої кількості танків.

"Техніка, яка в них залишилася, це пару танків недопалених і мотоблоки. Іншої техніки я не бачу. Звичайно, є пікапи, які щодня на Харківському напрямку ми спалюємо включно з іншими підрозділами. Але такої масованої техніки, як це зараз відбувається на Куп’янському" або на Торецькому напрямку, я не бачу", – наголосив командир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що солдати КНДР приєдналися до бойових дій на одному із гарячих напрямків.