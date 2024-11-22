Синоптики погіршили прогноз погоди на вихідні: які регіони постраждають найбільше

Де йтимуть сніги та дощі — дізнавайтесь від "Телеграфу"

У суботу 23 листопада та неділю 24 листопада в Україні прогнозують опади.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та синоптик Ігор Кібальчич. Вони попередили українців, чого чекати від погоди.

Погода в Україні 23 листопада

За даними сайту Українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 23 листопада, буде хмарно. У західних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний сніг. Температура вночі від -3 до -8 морозу, вдень близько 0 градусів.

У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі йтиме значний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

На решті території помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу. Температура протягом доби від -3 морозу до +8 тепла (вдень на сході та південному сході країни 8-13 градусів тепла).

У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с.

Погода в Україні 24 листопада

За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у західних областях вночі без істотних опадів, вдень і ввечері у Карпатах та на Закарпатті місцями пройде сніг та мокрий сніг. Вітер вночі західний, 5 – 10 м/с, вдень змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…-8 морозу, у Карпатах до -12 морозу, вдень -2 морозу до +3 градусів тепла.

У північних областях істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -2…-7 морозу, вдень -2…+3 градусів.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 морозу, вдень 0…+5 градусів тепла.

У південній частині та у Криму вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -2…-3 морозу, вдень +2…+7 градусів тепла.

У східних областях вночі очікується мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -2…-3 морозу, вдень -1…+4 тепла.

Окрім цього, синоптики попереджають, що про I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", — пишуть синоптики.

А також 23-25 листопада, внаслідок випадіння значних дощів, очікується підвищення рівнів води над рівнями на 20:00 годину 22 листопада -на р. Сіверський Донець – на 0,1-0,2 м, без негативних наслідків. На малих річках Харківської області – на 0,2-0,5 м, на р. Уди біля смт Безлюдівка до 0,8 м з можливим виходом води на понижені ділянки заплав річок.

Варто зазначити, що напередодні ввечері синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні. Але поки сильних морозів та опадів не передбачається.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні наприкінці листопада. Температура повітря, як і атмосферний тиск, сильно коливатиметься протягом усієї третьої декади місяця.