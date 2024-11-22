Можу повторити долю Фаріон: Корчинський зробив гучну заяву (відео)

У мережі з’явився шквал критики у його бік

Лідер політичної партії "Братство" Дмитро Корчинський стверджує, що його планують убити, так само, як і Ірину Фаріон. Він каже, що проти нього ведеться "аналогічна кампанія дискредитації".

Про це Корчинський заявив у одному з ефірів. У мережі вже почали обговорювати цю заяву.

"Мені постійно зараз пишуть, що зі мною найближчим часом буде те саме, що й з Фаріон", — сказав Корчинський.

Коментарі у мережі

У соцмережах вже почали активно обговорювати заяви Дмитра Корчинського.

Дехто пригадав недавлення заяви Корчинського, де він казав, що мобілізаційний вік в Україні можна знизити до 14 років при загрозі знищення країни.

Також Корчинський говорив раніше, що ТЦК "мають право застосовувати зброю для зміни відносин суспільства". Про це також згадали у коментарях.

Вбивство Ірини Фаріон

Ірину Фаріон було вбито 19 липня 2024 року біля будинку по вулиці Томаша Масарика у Львові, де вона проживала. Вона отримала кульове поранення голови, лікарі кілька годин виборювали її життя, але зусилля виявилися марними.

25 липня, у Дніпрі був затриманий підозрюваний у замаху та вбивстві мовознавця – 18-річний В’ячеслав Зінченко. 26 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту без альтернативи внесенню застави.

"Телеграф" показував ексклюзивні кадри із прощання з філологінею Іриною Фаріон у Львові.

До вбивства Ірини Фаріон може бути причетна група з величезної кількості людей. Про це йдеться у матеріалах суду, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дмитро Корчинський запропонував заборонити виїзд українських дітей за кордон. В ефірі програми "Говорить великий Львів" він наголосив, що діти мають залишатися в Україні, чути звуки сирен та вибухів. За його словами, це допоможе виховати у них ненависть до Росії.