Это помогло выстоять в начале вторжения: политолог рассказал о разнице между украинцами и россиянами

Политолог считает, что россияне не имеют потенциала к самоорганизации

У россиян и украинцев кардинально противоположное восприятие власти. Из-за этого в Украине люди больше полагаются на свои силы, в то время, как в России делают то, что им скажут.

Об этом рассказал доктор политических наук Михаил Савва в интервью "Телеграфу": Россией руководит не Путин. Он психопат и у него отдельная роль, – бывший вице-губернатор Кубани.

По его словам, у украинцев до времен независимости власть "своей" не была, поскольку ее назначали извне.

"И отношение украинцев к власти сформировалось соответствующим образом: власть это нечто опасное, с властью даже сотрудничать, наверное, не нужно, нужно идти по пути самоорганизации. Люди сами объединяются и решают проблемы. Власть в большинстве случаев вообще ни при чем", — сказал Савва.

По его словам, это объясняет то, почему Украина выстояла в первые дни российского вторжения. Поскольку в ситуации неопределенности люди ничего не спрашивали у власти, а сами начали решать свои проблемы.

Для россиян же власть всегда была своей, поскольку их страну никто не оккупировал и не разделял.

"Поэтому отношение к власти в РФ как к единому управляющему центру, как к людям, которые скажут, что делать. Которые создают условия для того, чтобы что-нибудь сделать. Поэтому сбрасывать власть, пока она сильна — даже такое мнение не появляется у большинства россиян", — добавил он.

Он напомнил, что когда начался бунт главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, то большинству россиян было безразлично. По словам Саввы это связано с отсутствием потенциала к самоорганизации и ориентировке на что-то извне.

"Они были в стороне и смотрели на эту ситуацию с позиции, а что же там будет? Упадет ли власть в Кремле? Ну интересно, ну тогда мы что-нибудь здесь сделаем. Не упадет, ну тогда ничего и не изменится", — добавил он

Напомним, ранее Савва рассказывал, почему Владимир Путин принял решение начать войну в Украине. По его словам, глава Кремля клинический психопат и это решающий фактор.