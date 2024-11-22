ЗСУ посилюють ППО Києва. Стало відомо, про що йде мова

Угрупування вже отримало керівника

Збройні сили України вирішили посилити протиповітряну оборону Києва. Було створено окреме угрупування для захисту повітряного простору над столицею.

Про це "Телеграфу" повідомило джерело в керівництві ЗСУ. За словами співрозмовника, таке рішення було ухвалене у зв’язку з "поточними загрозами".

Також він повідомив, що командування над новим угрупуванням прийняв полковник Юрій Череващенко. Крім того, було підсилено координацію та ефективність роботи мобільних вогневих груп.

За даними співрозмовника, додатково було дислоковано деякі інші сили й засоби. Втім, за його словами, йде планомірне підсилення й інших міст. Зокрема, Харкова.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, вранці Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Того ж дня президент РФ Володимир Путін заявив, що було застосовано новітню ракету середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі про нову балістику, якою атакувала РФ. Там зазначили, що, ймовірно, було застосовано балістичну ракету зі складу ракетного комплексу "Кєдр".