Шалені знижки. ТОП-7 пасток на Чорну п’ятницю, які змушують вас до витрат

Розповідаємо, як за вашими гаманцями полюють у цей день

Наближається Чорна п’ятниця (цього року вона припадає на 29 листопада), а з нею і шалений наплив реклами, розсилок та "пропозицій року", які щосили підштовхуватимуть до необдуманих покупок.

У часи війни пропозиція зекономити може видатися привабливою, але, на жаль, тут є купа підводних каменів. Обман покупців на Чорну п’ятницю – доволі поширене явище, і деякі знижки можуть бути несправжніми.

"Телеграф" зібрав 7 маркетингових прийомів, які підштовхують вас до необдуманих покупок, а також розповідає, як довірливі покупці іноді купують щось за дорожчою ціною, думаючи, що це знижка.

1.Підняті напередодні ціни

Напередодні Чорної п’ятниці деякі роздрібні продавці штучно підвищують ціни, щоб потім знизити їх до початкової суми чи навіть продати дорожче. Ви отримуєте враження, що знижка непогана, проте насправді купуєте продукт за нормальною ціною.

Це не трапляється лише в Україні, прийом є старим як світ і часто зустрічається на таких платформах, як Amazon, Aliexpress де окремі продавці можуть підвищувати або знижувати ціни, як вважають за потрібне.

2.Знижка на гривню

Цим прийомом дуже часто зловживають українські магазини — день ікс дуже голосно рекламується як онлайн та офлайн. Проте якщо уважно прочитати суть пропозиції, то можна побачити, що ціна чи не відрізняється від минулої взагалі, чи є нижчою від старої буквально на пару гривень. Тобто, продавець навіть не завищував ціни напередодні.

3.Знижки "до -70%"

Магазини рекламують "знижки до 70%", проте це не завжди означає, що всі товари мають знижку в 70%. Лише деякі товари можуть мати таку знижку, а решта – значно меншу. Це створює враження масового розпродажу, але насправді лише деякі речі можна купити вигідно.

4.Таймер зворотного відліку

Концепція "Чорної п’ятниці" полягає у тому, що вигідна знижка діятиме короткий проміжок часу та нею треба чимшвидше скористатися. Часто додають слова "тільки сьогодні" виставляють таймер, який відраховує години, хвилини й секунди до закінчення акції. Іноді після закінчення часу акція або продовжується, або з’являється новий таймер. Це трюк для створення ілюзії терміновості.

Техніка з таймером створена для використання синдрому упущеної вигоди (FOMO — fear of missing out). Техніка базується на дискомфорті людей, який відчувається, коли ти пропустив щось важливе, не встиг відреагувати на вигідні пропозиції. Все, аби покупець роздумував довго над доцільністю покупки, не порівнював ціни в інших магазинах.

Насправді ви нічого не втрачаєте. За Чорною п’ятницею йде Кіберпонеділок (2 грудня 2024 року), далі — менше, ніж за місяць, очікуються різдвяні знижки. Тобто, свій шанс вигідно витратити грошенята ви ще матимете.

5."Найнижчі ціни року"

Тут знову використовується синдром упущеної вигоди, адже вас змусять повірити, що ціни на Чорну п’ятницю є найнижчими в році. Але це брехня. Якщо ви зробите покупки до або після Чорної п’ятниці, ви можете знайти нижчу ціну.

6.Останні одиниці

Маркетологи використовують обмежені запаси як тригер для терміновості. Фрази на кшталт "лише 2 залишилось!" змушують покупців поспішати. Насправді, це може бути просто тактичним прийомом для спонукання до покупки, щоб створити відчуття нестачі

7. "Купуй більше — плати менше"

Ця пастка працює, коли магазини пропонують знижку, якщо купити більше товарів. Наприклад, "2 за ціною 1" або "купи три, отримай один безплатно". Ви можете купити більше, ніж планували, аби зекономити, але насправді ці речі вам просто не потрібні.

Найкращим захистом від пасток маркетингу у Чорну п’ятницю є створення вішліста та відстежування історії цін, аби переконатися, що знижка — справжня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стати багатшим у два кроки. Ми поділилися фінансовими лайфхаками.