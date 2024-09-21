Ексчиновник РФ розповів, чому Путін почав війну проти України

У лідера Кремля є певна "особливість"

Колишній віце-губернатор Краснодарського краю РФ Михайло Сава, який раніше розповів про те, хто насправді керує Росією, пояснив, чому Володимир Путін прийняв рішення розпочати війну в Україні. За його словами, він клінічний психопат і це вирішальний фактор у прийнятті рішень лідером Кремля.

Про це Михайло Сава розповів в інтерв’ю виданню "Телеграф". Повну версію читайте у матеріалі: Росією керує не Путін. Він психопат і у нього окрема роль

За його словами, Росією нині керує група людей, які називають себе "колегією". Серед них є відверті психопати, зокрема, Володимир Путін, який виконує важливу роль в зазначеній групі. Крім Путіна, психопатом є і Микола Патрушев (до 12 травня 2024 року секретар Ради Безпеки РФ, після — помічник Путіна).

"Хто такі психопати? Це люди, які знаходяться в межах медичної норми. Будь-який судовий експерт психопата визнає нормальним, тобто, людиною, яку можна судити і карати. Але у психопатів є дві особливості. По-перше, у них взагалі немає емпатії, тобто, їм байдуже, що відбувається з іншими людьми. Друга особливість – у них немає уявлення про кордони їх можливостей. Психопат думає, що він може все. Не має меж", — пояснив Сава.

У світовій політиці таких людей насправді багато, стверджує доктор політичних наук, проте їх концентрація в Росії, саме в цій правлячій групі є дуже високою.

"Спрацював фактор психопата: ненависть до України як моделі анти-Росії і бажання, як вони казали, вирішити цю "проблему безпеки". А оскільки емпатії немає і кордонів немає, то війна для психопата є цілком нормальним способом розв'язання проблеми", наголосив Сава.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, з чого може початися розвал Росії. Стартовими точками для цього можуть стати заворушення у колонізованих Москвою республіках.