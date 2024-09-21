Путін - координатор і "публічна особа": хто насправді керує Росією

Лідер Кремля при владі вже понад 20 років

Росією керує група людей, які називають себе "колегія". Це друзі російського лідера Володимира Путіна і більшість з них працювали з ним в Комітеті державної безпеки (КДБ).

Про це в інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів доктор політичних наук, голова експертної групи "Сова", колишній віце-губернатор Краснодарського краю РФ Михайло Сава. Повну версію читайте у матеріалі: Росією керує не Путін. Він психопат і у нього окрема роль"

"Росією керує не особисто Путін. Він не є царем або імператором за функціоналом. Росією керує група людей, які називають себе "колегія". Це друзі Путіна і більшість з них працювали з Путіним в КДБ", — заявив Сава.

За його словами, в цю групу входить, наприклад, Сергій Чемезов, який зараз керує концерном "Ростех".

"Величезний концерн, де обсяг грошей на рік більший, ніж бюджет України. Чемезов нібито не на державній посаді, а просто голова державної корпорації. Але він входить в цю неформальну колегію і бере участь в прийнятті рішень", — розповів колишній віце-губернатор.

Також серед зазначеної групи людей є й Ігор Сєчін, голова "Роснафти". Він також працював в КДБ, потім в мерії Ленінграду.

"Путін в цій колегії виконує дуже важливу роль. По-перше, він є публічною особою, яка на посаді. По-друге, в межах цієї групи він є координатором", — зауважив Сава та пояснив, що це означає.

За його словами, деякі представники цієї групи буквально ненавидять одне одного, а при зустрічі навіть не вітаються. Саме тому їм і потрібен такий координатор, роль якого і виконує Путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що якби Росія застосувала по Україні ядерну зброю, США готові були відповісти на це. У Вашингтона є детально описаний можливий удар по військових силах РФ, з яким Кремль ознайомився ще у 2022 році.