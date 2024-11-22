Байдену запропонували повернути ядерну зброю Україні? Що дізналася NYT

На це натякнули деякі чиновники

Деякі американські посадовці розглядають можливість повернення Україні ядерної зброї як один із варіантів гарантій безпеки. Після обрання Дональда Трампа президентом США західні партнери активно обговорюють різні формати гарантій безпеки для України після завершення бойових дій.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела. За інформацією видання, найкращим варіантом для України залишається вступ до НАТО, проте за президентства Трампа такий сценарій малоймовірний. Саме тому американські та європейські посадовці шукають альтернативні рішення.

Одним із варіантів розглядають політику стримування. Зокрема, пропонується дозволити Україні накопичити достатній арсенал звичайної зброї для можливості завдати удару у відповідь у разі відновлення бойових дій з боку Росії.

Серед радикальніших пропозицій – ідея повернення Україні ядерної зброї, яку країна передала після розпаду СРСР. Такий крок, на думку деяких американських чиновників, став би потужним стримувальним фактором. Водночас видання наголошує, що реалізація цього варіанту була б складною та мала б серйозні наслідки.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть ядерна зброя не допоможе Росії підкорити українців. Так вважає Дмитро Ярош.