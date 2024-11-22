"Складно коментувати, що придумав цей д*біл": в ОП відреагували на обіцянки Кремля "попереджувати" українців про удари

РФ щодня обстрілює українські міста

Після удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою росіяни вирішили сповіщати українців про нові атаки. Проте вони можуть тільки збільшувати залякування.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело в Офісі президента. Так співрозмовник прокоментував відповідні заяви президента РФ Володимира Путіна та його прессекретаря Дмитра Пєскова.

За його словами, росіяни вже понад тисячу днів щодня завдають своїх ударів. Він наголосив, що РФ часто атакує й балістичними ракетами.

"Це терористи.Терористи можуть тільки збільшувати залякування. Ну якщо люди після 1000 днів впадають в істерію, то що зробиш. І складно коментувати, що там придумав цей д*біл", — сказав співрозмовник.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, вранці Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Того ж дня Путін заявив, що було застосовано новітню ракету середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

Водночас хазяїн Кремля звернувся і до громадян України. Він заявив, що Росія нібито "заздалегідь пропонуватиме мирним жителям України та інших держав покинути небезпечну зону під час застосування цих ракет".

22 листопада Пєсков заявив, що у РФ вирішили опрацювати механізми оповіщення цивільного населення України про нові атаки. Проте він не розкрив деталей, як це планують робити.