Грав у КВК і був знайомий з Зеленським з 90-х: як виглядав у молодості голова Верховної Ради Стефанчук

Політик мало змінився з часів молодості

Руслан Стефанчук є доволі відомим сучасним політиком в Україні. Він став головою Верховної Ради після Дмитра Разумкова. Цікаво, що у молодості чоловік брав активну участь у КВК, так само як народний депутат Юрій Корявченков.

"Телеграф" покаже, як змінився Руслан Стефанчук з юності й дотепер, а також розповімо про його діяльність.

Руслан Стефанчук у молодості

Політик народився в 1975 році в Тернополі. Згодом родина переїхала до Хмельницького, де він навчався на правознавця в місцевому інституті управління та права. Також здобув освіту менеджера виробництва.

Цікаво, що у студентські роки майбутній голова ВРУ грав у КВК, а саме в хмельницькій команді "Три товстуни". На старих фото помітно, що Руслан у ті часи також був великих форм. Тоді він ще спілкувався з російським актором Михайлом Галустяном.

Фото команди КВК "Три товстуни"

У 1999 році команда "Три товстуни" пройшла в українську лігу КВК, де їхнім суперником став "95 квартал". У цей час Стефанчук й познайомився з майбутнім президентом Володимиром Зеленським, який очолював гумористичну команду. На архівних кадрах можна побачити майбутніх політиків, а також інших коміків. Утім, згодом їхні шляхи розійшлися: Руслан пішов у науку, а Володимир — у шоубізнес.

Фото з мережі

Наприкінці 90-х чоловік одружився з Мариною, з якою виховує двоє дітей — сина Олеся та доньку Злату.

Фото із фейсбуку Руслана Стефанчука

Після цього Стефанчук пішов в аспірантуру Інституту держави й права в столиці, де почав викладацьку діяльність. Згодом став завідувачем кафедри, отримав звання доцента, а пізніше доктора юридичних наук й професора. До його наукових інтересів входила теорія приватного права, право інтелектуальної власності, європейське цивільне право.

Працював викладачем у таких вишах, як Інституті законодавства Верховної Ради України, Національній академії прокуратури України та Вищій школі адвокатури.

Діяльність Руслана Стефанчука

У 2018 році Стефанчук подався у велику політику, увійшовши до штабу на той час кандидата у президенти Володимира Зеленського. Спершу він підбирав експертів, які мали б навчити колишнього коміка основам політики. А згодом чоловіку доручили займатися реформуванням державних і правових інституцій та роботу над законопроєктами.

Фото з твітера Володимира Зеленського

У 2019 році Стефанчук став радником і офіційним представником президента у парламенті. Через певний час його призначили першим заступником голови Верховної Ради. З 2021 року Стефанчук став головою Верховної Ради України, на посаді якого працює й досі.

Раніше "Телеграф" розповідав про рідкісне фото на той час лідера "Кварталу-95" Володимира Зеленського його колеги Дениса Манжосова. Воно було зроблене тоді, коли гумористи ще дружили.