Чи був струнким на початку кар’єри? Як виглядав у молодості "Юзік" із "Кварталу-95" (фото)

Колишній актор дуже змінився від початку своєї кар'єри

Юрій Корявченков чимало років був актором студії "Квартал-95", а згодом став народним депутатом. А от його дружина досить довго перебувала поза публічним простором. Цікаво, що Корявченков суттєво змінився з молодих років.

"Телеграф" покаже, яким був "Юзік" із "Кварталу-95" у молодості та нагадаємо про його кар'єру гумориста, а невдовзі — й народного обранця.

"Юзік" у молодості

Чоловік народився у 1974 році у Кривому Розі. Навчався на електрика в місцевому технічному університеті, а через певний час здобув і економічну освіту. З 1995 року почав кар'єру гумориста в КВК. Виступав за команду "Криворізька шпана", яка невдовзі об'єдналась з командою з Кемерова "Сибірські богатирі" в "50x50". Коміки виступали у Вищій лізі в 1996 році.

Паралельно з виступами Юрій заробляв на життя, працюючи майстром, інженером, електрослюсарем, заступником голови профкому. У ті часи він мав доволі густе волосся.

Фото з мережі

Також відомо, що Корявченков грав у "Збірній Дніпропетровська" спільно з Олександром Пікаловим. Пізніше вони стали учасниками "Збірної Кривого Рогу", яку через кілька років перейменували на "95-й квартал".

Судячи з відео, зроблених під час виступу Корявченкова у 90-их, чоловік був значно худіший, ніж зараз. Тоді він ще виступав з російським гумористом Гаріком Мартиросяном.

Скриншот з відео

Згодом "Квартал-95" неодноразово у своїх виступах обігрував великі форми актора, а сам Корявченков отримав прізвисько "Юзік". Комік працював у складі "Кварталу-95" понад 15 років, аж до 2019.

Фото: Фейсбук Юрія Коряченкова

Тоді Корявченков подався у політику й очолював штаб на той час кандидата у президенти Володимира Зеленського у Кривому Розі. У 2019 році став народним депутатом Верховної Ради, на посаді якого працює й сьогодні.

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