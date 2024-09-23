Играл в КВН и был знаком с Зеленским с 90-х: как выглядел в молодости председатель Верховной Рады Стефанчук
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Политик мало изменился со времен молодости
Руслан Стефанчук является достаточно известным современным политиком в Украине. Он стал главой Верховной Рады после Дмитрия Разумкова. Интересно, что в молодости мужчина активно участвовал в КВН, так же как народный депутат Юрий Корявченков.
"Телеграф" покажет, как изменился Руслан Стефанчук с юности и до сейчас, а также расскажем о его деятельности.
Руслан Стефанчук в молодости
Политик родился в 1975 году в Тернополе. Впоследствии семья переехала в Хмельницкий, где Руслан учился на правоведа в местном институте управления и права. Также получил образование менеджера по производству.
Интересно, что в студенческие годы будущий глава ВРУ играл в КВН, а именно в хмельницкой команде "Три толстяка". На старых фото заметно, что Руслан в те времена тоже имел большие формы. Тогда он еще общался с русским актером Михаилом Галустяном.
В 1999 году команда "Три толстяка" прошла в украинскую лигу КВН, где их соперником стал "95 квартал". В это время Стефанчук и познакомился с будущим президентом Владимиром Зеленским, возглавлявшим юмористическую команду. На архивных кадрах можно увидеть будущих политиков и других комиков. Впрочем, со временем их пути разошлись: Руслан пошел в науку, а Владимир — в шоу-бизнес.
В конце 90-х мужчина женился на Марине, с которой воспитывает двоих детей — сына Олеся и дочь Злату.
После этого Стефанчук отправился в аспирантуру Института государства и права в столице, где начал преподавательскую деятельность. Впоследствии стал заведующим кафедрой, получил звание доцента, а позже доктора юридических наук и профессора. В его научные интересы входила теория частного права, право интеллектуальной собственности, европейское гражданское право.
Работал преподавателем в таких вузах как Институте законодательства Верховной Рады Украины, Национальной академии прокуратуры Украины и Высшей школе адвокатуры.
Деятельность Руслана Стефанчука
В 2018 году Стефанчук отправился в большую политику, войдя в штаб в то время кандидата в президенты Владимира Зеленского. Сначала он подбирал экспертов, которые должны были научить бывшего комика основам политики. А потом мужчине поручили заниматься реформированием государственных и правовых институтов и работу над законопроектами.
В 2019 году Стефанчук стал советником и официальным представителем президента в парламенте. Через некоторое время он был назначен первым заместителем председателя Верховной Рады. С 2021 года Стефанчук стал председателем Верховной Рады Украины, на должности которого работает до сих пор.
Ранее "Телеграф" рассказывал о редком фото того времени лидера "Квартала-95" Владимира Зеленского его коллеги Дениса Манжосова. Оно было сделано тогда, когда юмористы еще дружили.