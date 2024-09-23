Чи можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи

Дехто з громадян має пройти повторну ВЛК

В умовах воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації, однак певні категорії громадян не призивають в армію. Зокрема, це стосується осіб з інвалідністю, які мають законне право на відстрочку.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп можуть бути звільнені від мобілізації. Проте, за власним бажанням, вони мають право добровільно вступити на військову службу. Про це розповідають юристи безоплатної правової допомоги в матеріалі для "Факти ICTV".

Для того, щоб підтвердити наявність інвалідності та отримати звільнення, особі потрібно звернутися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Особливо це стосується громадян, яким було встановлено ІІІ групу інвалідності. Отримання офіційного підтвердження інвалідності є підставою для звільнення від мобілізації.

Фахівці також звертають увагу на ситуацію чоловіків віком від 25 до 50 років, яким і нвалідність була встановлена після початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року . Вони зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію для остаточного підтвердження своєї непридатності до служби.

У разі отримання повістки люди з інвалідністю повинні з'явитися до ТЦК та СП та надати документи, що підтверджують їхній статус. Це необхідно для підтвердження права на відстрочку або звільнення від служби.

Нагадуємо, що під час воєнного стану багато військовозобов'язаних і військовослужбовців проходять ВЛК для визначення придатності до служби. Військові лікарі можуть встановити такі висновки:

придатний до військової служби;

придатний до служби в військових частинах забезпечення, навчальних закладах, медичних та логістичних підрозділах;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку;

тимчасово непридатний до військової служби з необхідністю переогляду.

Висновки комісії ґрунтуються на критеріях, визначених Наказом Міністерства оборони України №402.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням. Новий закон передбачає особливий порядок для певних категорій громадян.