Могут ли мобилизовать мужчину с инвалидностью ІІІ группы

Некоторые граждане должны пройти повторную ВВК

В условиях военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет подлежат мобилизации, однако определенные категории граждан не призывают в армию. В частности, это касается лиц с инвалидностью, имеющих законное право на отсрочку.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", люди с инвалидностью I, II и III групп могут быть освобождены от мобилизации. Однако по собственному желанию, они вправе добровольно вступить на военную службу. Об этом рассказывают юристы бесплатной правовой помощи в материале для "Факты ICTV".

Для того чтобы подтвердить наличие инвалидности и получить увольнение, лицу нужно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Особенно это касается граждан, которым была установлена ІІІ группа инвалидности. Получение официального доказательства инвалидности является основанием для освобождения от мобилизации.

Специалисты также обращают внимание на ситуацию мужчин от 25 до 50 лет, которым инвалидность была установлена после начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года . Они обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию для окончательного подтверждения своей непригодности к службе.

В случае получения повестки люди с инвалидностью должны явиться в ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие их статус. Это необходимо для подтверждения права на отсрочку или освобождение от службы.

Напоминаем, что во время военного положения многие военнообязанные и военнослужащие проходят ВВК для определения пригодности к службе. Военные врачи могут установить следующие выводы:

пригодный к военной службе;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях;

непригоден к военной службе с исключением из учета;

временно непригоден к военной службе с необходимостью пересмотра.

Выводы комиссии основываются на критериях, определенных Приказом Министерства обороны Украины №402.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать только по собственному желанию. Новый закон предусматривает особый порядок для определенных категорий граждан.