Чи можуть вручити повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки

Юрист розповів, які є нюанси

Попри загальну мобілізацію деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від призову. Для цього потрібно подати відповідну заяву до ТЦК та СП.

Адвокат Андрій Топчій розповів, чи можуть вручити повістку на військово-лікарську комісію під час оформлення відстрочки. Він зазначає, що така процедура регулюється пунктом 63 Постанови уряду №560 від 16 травня 2024 року.

Згідно з чинними нормами, якщо військовозобов'язаний подав заяву, то його не можуть викликати на ВЛК, поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. Однак, якщо чоловік не встиг подати таку заяву і вже отримав повістку, він зобов'язаний пройти медогляд.

Також юрист зауважив, якщо комісія відмовляє у відстрочці, то людину направляють на медкомісію для визначення придатності до служби.

"Таким чином, чоловік не може бути направлений на ВЛК від моменту подання заяви про відстрочку і до моменту ухвалення рішення про надання відстрочки/відмову у наданні відстрочки. Але якщо така заява військовозобов'язаним не подана, а прийшла повістка на ВЛК — то він має її проходити на загальних підставах", — підкреслив Топчій.

Юрист додав, що важливо діяти вчасно, оскільки подача заяви на відстрочку до отримання повістки може суттєво спростити процедуру та уникнути додаткових клопотів.

Нагадуємо, категорії громадян, які мають право на відстрочку:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Також відстрочку можна отримати за сімейними обставинами та за станом здоров'я.

Раніше "Телеграф" писав, кому з чоловіків потрібно проходити повторну ВЛК у жовтні. Згідно з новим законом, всі громадяни, що мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну медичну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін.