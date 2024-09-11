Відстрочка для багатодітних батьків: чи потрібно для оформлення проходити ВЛК

Для отримання "броні" потрібно написати заяву

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Це стосується і багатодітних батьків, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей на утриманні.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи треба багатодітним батькам проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб отримати відстрочку. За словами юристки, їх не можуть направити на медогляд до ухвалення відповідного рішення територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Бекало наголосила, що під час розгляду заяв від багатодітних батьків, ТЦК та СП не мають права направляти таких осіб на ВЛК, поки не буде ухвалене рішення комісією . Лише після ухвалення рішення щодо можливості або неможливості призову ці особи можуть бути залучені до подальших процедур.

Нагадуємо, що наразі порядком 560 у додатку 5 по пункту 3 передбачається чіткий перелік документів, який необхідно подати багатодітному батькові разом із заявою для відстрочки.

Які документи треба:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів :

: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше);

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю);

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з тим із батьками, яке є військовозобов'язаним, або

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьками у їх вихованні, або

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положення статті 315 Цивільного процесуального кодексу України,

договір про виплату аліментів на дитину.

Раніше "Телеграф" писав, куди звертатися, якщо багатодітному батьку відмовляють у відстрочці від мобілізації. З проблемами може зіткнутися чоловік, у якого діти від різних шлюбів.