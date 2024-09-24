Могут ли вручить повестку на ВВК при оформлении отсрочки

Юрист рассказал, какие есть нюансы

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от призыва. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ТЦК и СП.

Адвокат Андрей Топчий рассказал, могут ли вручить повестку на военно-врачебную комиссию во время оформления отсрочки. Он отмечает, что подобная процедура регулируется пунктом 63 Постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года.

Согласно действующим нормам, если военнообязанный подал заявление, то его не могут вызвать на ВВК, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если мужчина не успел подать такое заявление и уже получил повестку, он обязан пройти медосмотр.

Также юрист отметил, что если комиссия отказывает в отсрочке, то человека направляют на медкомиссию для определения пригодности к службе.

"Таким образом, мужчина не может быть направлен на ВВК с момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказе в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВВК — то он должен ее проходить на общих основаниях", — подчеркнул Топчий.

Юрист добавил, что важно действовать вовремя, поскольку подача заявления на отсрочку до получения повестки может существенно упростить процедуру и избежать дополнительных хлопот.

Напоминаем, категории граждан, имеющих право на отсрочку:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин нужно проходить повторную ВВК в октябре. Согласно новому закону, все граждане, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления в силу изменений.