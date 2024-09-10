Відстрочка для аспірантів: як оформити та які документи потрібні

Для "броні" необхідно зібрати пакет документів

Під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і деяких студентів, аспірантів, а також докторантів.

Про це зазначено у відповідному Законі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового облік. Згідно з новими правилами, не всі аспіранти мають право на відстрочку — лише ті, хто відповідає певним критеріям.

Відстрочку можуть отримати:

студенти та аспіранти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання.

військовозобов'язані, які здобувають рівень освіти не нижчий за той, який вони вже мають.

Тобто студенти, які, наприклад, здобувають другу вищу освіту заочно, не мають права на відстрочку, а аспіранти повинні навчатись на денній формі, щоб скористатися цією можливістю.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Для отримання відстрочки від мобілізації аспіранти та студенти повинні виконати наступні кроки:

зібрати пакет підтверджувальних документів, (зокрема отримати довідку від закладу вищої освіти про навчання);

написати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Особливості та обмеження відстрочки

Варто зауважити, що навіть після отримання відстрочки аспіранти та інші студенти залишаються під зобов’язанням дотримуватися правил військового обліку. Вони повинні:

пред'являти військово-облікові документи на вимогу уповноважених осіб;

вчасно оновлювати свої анкетні дані в ТЦК та СП;

проходити військово-лікарську комісію за встановленими правилами.

Крім того, варто зазначити, що відстрочка від призову через навчання не дає права на перетин державного кордону під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Це означає, що студенти та аспіранти, які отримали відстрочку, не можуть виїхати за межі України без відповідного дозволу.

Раніше "Телеграф" писав, що деяких вступників цієї осені можуть мобілізувати. Які студенти не отримають відстрочку.