Кому з чоловіків потрібно проходити повторну ВЛК у жовтні

Людям з інвалідністю треба оновити медичні дані

З 18 травня в Україні набули чинності зміни до закону про мобілізацію, які суттєво впливають на критерії визначення стану здоров'я військовозобов'язаних громадян. Зокрема, було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних чоловіків під час воєнного стану.

Тепер існують лише дві категорії оцінки стану здоров'я: "придатний" або "непридатний" до військової служби. Згідно з внесеними змінами до наказу Міністерства Оборони №402, громадяни, які раніше отримали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК).

Комісія перегляне стан здоров'я цих громадян і вирішить, чи визнавати їх "непридатними" для служби з виключенням з військового обліку, чи змінити статус на "придатний", що дозволить їх мобілізувати.

Кого торкнуться нові вимоги

Повторну ВЛК у жовтні мають пройти особи, які мають:

інвалідність ІІ групи;

інвалідність ІІІ групи.

Після оновлення медичних даних особи з інвалідністю отримають електронне направлення на медичний огляд через свої електронні кабінети.

Згідно з новим законом, всі громадяни, що мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну медичну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін — тобто до 4 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть раніше "обмежено придатного" відправити на передову. Деякі захворювання, які раніше не вважалися перешкодою для військової служби, тепер можуть стати причиною для відмови у призові.