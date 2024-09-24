На Січі намагались приховати темне минуле людини, якщо прізвище звучить так

На Січі діяли дуже розумно, при цьому не втрачаючи нотку гумору

Запорізька Січ завжди була осередком волелюбності та незалежності. Козаки створили унікальну систему самоврядування, яка включала багато цікавих звичаїв. Один з них – зміна прізвищ новоприбулих козаків – мав особливе значення для збереження таємниці їхнього минулого. Ця традиція не лише додавала колориту козацькому товариству, але й мала цілком практичне призначення.

Відома українська мовознавиця Лариса Масенко у своїй праці "Українські імена і прізвища" звертає увагу на цей цікавий звичай. За її словами, процес прийняття до лав запорізького козацтва інколи супроводжувався зміною прізвища новобранця. Цей ритуал детально описав історик Дмитро Яворницький у своїй фундаментальній праці "Історія запорізьких козаків".

Коли новачок прибував на Січ, він мав право обрати один із 38 куренів – основних підрозділів козацького війська. Саме під час запису до куреня відбувалася зміна прізвища на нове прізвисько. Цікаво, що нове ім'я часто відображало зовнішні риси або характер новоприбулого козака.

Наприклад, козак міг отримати прізвисько "Задерихвіст" чи "Загубиколесо". Такі яскраві й часом кумедні прізвиська не лише додавали колориту козацькому товариству, але й мали цілком практичне призначення. Вони допомагали приховати справжнє походження та минуле новоприбулих козаків.

Ця практика мала важливе значення для захисту козаків від переслідувань. Коли російський чи польський уряд надсилав запити щодо перебування на Січі певних осіб, козацька старшина могла чесно відповідати, що таких людей у них немає.

Процес зміни імені був лише частиною складного ритуалу прийняття до козацького товариства. Після запису до куреня новачок проходив своєрідну "посвяту". Курінний отаман у присутності інших козаків відводив новобранцю місце в курені, яке символічно називали "домовиною". Це місце мало стандартні розміри: три аршини завдовжки і два завширшки. Отаман промовляв до новачка: "От тобі й домовина, а як умреш, то зробимо ще коротшу".

Раніше "Телеграф" також розповідав про незвичайні та рідкісні українські прізвища. Деякі з них в наші дні настільки рідкісні, що залишилося менш як 100 носіїв.