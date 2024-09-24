Їх майже не залишилося: список рідкісних та незвичайних українських прізвищ

У всій країні не більше сотні людей із такими прізвищами

Прізвище найчастіше відображає походження людини та розповідає про те, чим займалися його предки. Більшість українських родових імен пов’язані із назвами різних професій. Є й ті, що походять від дворян та військових. А деякі прізвища в наші дні настільки рідкісні, що залишилося менше 100 носіїв.

"Телеграф" вирішив скласти невеликий перелік таких родових імен. Допоміг у цьому потрал " Рідні ".

Список рідкісних прізвищ

У найпопулярніших прізвищ можуть бути сотні та десятки тисяч носіїв. У наведених нижче прізвищ не більше сотні носіїв.

Афендік — 4 носія.

— 4 носія. Базика — 4 носія.

— 4 носія. Бандера . Однофамільців знаменитого українського революціонера Степана Бандери в Україні всього 22, і більшість мешкає у Стрию.

. Однофамільців знаменитого українського революціонера Степана Бандери в Україні всього 22, і більшість мешкає у Стрию. Безгрішна та Безгрішна – сумарно 10 носіїв.

та – сумарно 10 носіїв. Безмозкий та Безмозкий — 20 носіїв.

та — 20 носіїв. Бідось – 35 носіїв.

– 35 носіїв. Брехун — 73 носія.

— 73 носія. Вирвикаша – 75 носіїв.

– 75 носіїв. Воїн — 74 носія.

— 74 носія. Гадюка – 39 носіїв.

– 39 носіїв. Гірчиця – 36 носіїв.

– 36 носіїв. Дзеркаль – 79 носіїв.

– 79 носіїв. Добрий день — 4 носії, День добрий — 46 носіїв і Добрийвечір — 21 носій.

— 4 носії, — 46 носіїв і — 21 носій. Загубигорилка — 19 носіїв.

— 19 носіїв. Загубинога — 23 носія.

— 23 носія. Золотко – 50 носіїв.

– 50 носіїв. Київ – 40 носіїв. Цікаво, що більшість таких людей живе не у Києві, а у Дрогобичі. Також в Україні є 6 осіб з прізвищем Дніпро , 1 особа з прізвищем Житомир , 8 – Львів , 4 – Херсон , 2 – Одеса .

– 40 носіїв. Цікаво, що більшість таких людей живе не у Києві, а у Дрогобичі. Також в Україні є 6 осіб з прізвищем , 1 особа з прізвищем , 8 – , 4 – , 2 – . Листопаденко — 3 носія.

— 3 носія. Ляля – 51 носій.

– 51 носій. Недайборщ – 92 носія.

– 92 носія. Непийпиво . Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб.

. Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб. Обійдихата — 47 носіїв.

— 47 носіїв. Палюлюлька — 22 носія.

— 22 носія. Печиборщ – 77 носіїв.

– 77 носіїв. Пиво – 79 носіїв.

– 79 носіїв. Поцілуй – 17 носіїв.

– 17 носіїв. Рильник . Рідкісний випадок, коли пов’язане з професією прізвище непопулярне — всього 7 носіїв.

. Рідкісний випадок, коли пов’язане з професією прізвище непопулярне — всього 7 носіїв. Річка – 40 носіїв.

– 40 носіїв. Ромашка — 91 носій.

— 91 носій. Секретний — 22 носія.

— 22 носія. Сонечко — 4 носія.

— 4 носія. Товчигречка — 87 носіїв.

— 87 носіїв. Вбивсобака — 28 носіїв.

— 28 носіїв. Україна . Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб

. Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб Червоноокий – 16 носіїв.

– 16 носіїв. Чорнооченко – 15 носіїв.

– 15 носіїв. Янгол – 36 носіїв.

Крім того, рідкісними в Україні, але найпоширенішими в інших країнах можуть бути прізвища іноземного походження.

Раніше "Телеграф" розповів, як на прізвище дізнатися, чи корінний ви українець.