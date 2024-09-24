Їх майже не залишилося: список рідкісних та незвичайних українських прізвищ
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У всій країні не більше сотні людей із такими прізвищами
Прізвище найчастіше відображає походження людини та розповідає про те, чим займалися його предки. Більшість українських родових імен пов’язані із назвами різних професій. Є й ті, що походять від дворян та військових. А деякі прізвища в наші дні настільки рідкісні, що залишилося менше 100 носіїв.
"Телеграф" вирішив скласти невеликий перелік таких родових імен. Допоміг у цьому потрал " Рідні ".
Список рідкісних прізвищ
У найпопулярніших прізвищ можуть бути сотні та десятки тисяч носіїв. У наведених нижче прізвищ не більше сотні носіїв.
- Афендік — 4 носія.
- Базика — 4 носія.
- Бандера. Однофамільців знаменитого українського революціонера Степана Бандери в Україні всього 22, і більшість мешкає у Стрию.
- Безгрішна та Безгрішна – сумарно 10 носіїв.
- Безмозкий та Безмозкий — 20 носіїв.
- Бідось – 35 носіїв.
- Брехун — 73 носія.
- Вирвикаша – 75 носіїв.
- Воїн — 74 носія.
- Гадюка – 39 носіїв.
- Гірчиця – 36 носіїв.
- Дзеркаль – 79 носіїв.
- Добрий день — 4 носії, День добрий — 46 носіїв і Добрийвечір — 21 носій.
- Загубигорилка — 19 носіїв.
- Загубинога — 23 носія.
- Золотко – 50 носіїв.
- Київ – 40 носіїв. Цікаво, що більшість таких людей живе не у Києві, а у Дрогобичі. Також в Україні є 6 осіб з прізвищем Дніпро, 1 особа з прізвищем Житомир, 8 – Львів, 4 – Херсон, 2 – Одеса.
- Листопаденко — 3 носія.
- Ляля – 51 носій.
- Недайборщ – 92 носія.
- Непийпиво. Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб.
- Обійдихата — 47 носіїв.
- Палюлюлька — 22 носія.
- Печиборщ – 77 носіїв.
- Пиво – 79 носіїв.
- Поцілуй – 17 носіїв.
- Рильник. Рідкісний випадок, коли пов’язане з професією прізвище непопулярне — всього 7 носіїв.
- Річка – 40 носіїв.
- Ромашка — 91 носій.
- Секретний — 22 носія.
- Сонечко — 4 носія.
- Товчигречка — 87 носіїв.
- Вбивсобака — 28 носіїв.
- Україна. Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб
- Червоноокий – 16 носіїв.
- Чорнооченко – 15 носіїв.
- Янгол – 36 носіїв.
Крім того, рідкісними в Україні, але найпоширенішими в інших країнах можуть бути прізвища іноземного походження.
Раніше "Телеграф" розповів, як на прізвище дізнатися, чи корінний ви українець.