На Сечи пытались скрыть темное прошлое человека, если фамилия звучит так

На Сечи действовали очень разумно, при этом не теряя нотку юмора.

Запорожская Сечь всегда была центром свободолюбия и независимости. Казаки создали уникальную систему самоуправления, включавшую много интересных обычаев. Один из них – смена фамилий новоприбывших казаков – имел особое значение для сохранения тайны их прошлого. Эта традиция не только придавала колориту казацкому обществу, но и имела вполне практическое предназначение.

Известная украинская языковед Лариса Масенко в своем труде "Украинские имена и фамилии" обращает внимание на этот интересный обычай. По ее словам, процесс принятия в ряды запорожского казачества иногда сопровождался сменой фамилии новобранца. Этот ритуал подробно описал историк Дмитрий Яворницкий в своем фундаментальном труде "История запорожских казаков".

Когда новичок прибывал на Сечь, он имел право выбрать один из 38 куреней – основных подразделений казацкого войска. Именно во время записи в курень происходила смена фамилии на новое прозвище. Любопытно, что новое имя часто отражало внешние черты или характер новоприбывшего казака.

Например, казак мог получить прозвище "Задерихвост" или "Загубиколесо". Такие яркие и подчас забавные прозвища не только придавали колориту казацкому обществу, но и имели вполне практическое предназначение. Они помогали скрыть подлинное происхождение и прошлое вновь прибывших казаков.

Эта практика имела немаловажное значение для защиты казаков от преследований. Когда российское или польское правительство направило запросы о пребывании на Сечи определенных лиц, казацкая старшина могла честно отвечать, что таких людей у них нет.

Процесс смены имени был лишь частью сложного ритуала принятия в казацкое общество. После записи в шалаш новичок проходил своеобразное "посвящение". Куренный атаман в присутствии других казаков отводил новобранцу место в курене, которое символически называли "домовиною". Это место имело стандартные размеры: три аршина в длину и два в ширину. Атаман говорил новичку: "Вот тебе и домовина, а если умрешь, то сделаем еще короче".

Ранее "Телеграф" также рассказывал о необычных и редких украинских фамилиях. Некоторые из них в наши дни настолько редки, что осталось менее 100 носителей.