Куда и когда ВСУ могут отступить из Угледара и что означает потеря этих городов (карта)

У россиян стоит задача выровнять линию фронта, укрепить свои фланги

В настоящее время вокруг Угледара Донецкой области фиксируется очень тяжелая ситуация. Российские войска пошли в город с флангов на восточной окраине города. Уже есть информация, что они стали закрепляться. Сколько еще наши воины смогут держать Угледар, сейчас очень трудно сказать, но уже известно, куда они будут отходить в случае необходимости.

Об этом "Телеграфу" рассказал офицкр резерва ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, на этом направлении сосредоточено большое количество российских военных.

"В принципе, проблема в том, что враг сейчас делает основную ставку на выравнивание линии фронта. Если посмотреть, то Угледар является ключевой точкой. Далее за Угледаром также есть трасса, которая уже дальше идет, условно, выход на Курахово. Поэтому ситуация там тяжелая. Очень большое количество личного состава врага, техники. Не так много, как было раньше, но все же", — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что проблемы у украинской стороны остаются те же. Это преимущество врага в артиллерии, преимущество врага в воздухе в контексте нанесения ударов, корректируемых авиабомбами. А также превосходство противника в живой силе.

Есть перспективы, что украинские военные могут уйти из Угледара.

"Хочу отметить, что бои за Угледар, городские бои, это уже не в первый раз, когда они происходили. Они там происходили, в частности, в конце 22-го, начале 23-го года, и тогда нам удалось, все же, врага оттуда после городских боев, оттеснить, когда он там отошел за терриконы. И, соответственно, дальше, там не мог оказывать на нас серьезное давление", — объясняет собеседник.

Крамаров добавляет, что сейчас россияне пытаются оказывать серьезное давление именно на Угледар, потому что, если посмотреть, то севернее его идет, условно, большое выступление, вплоть до района Марьинки.

"И я так понимаю, что у россиян стоит задача в целом там линию фронта полностью выровнять. То есть, чтобы она осталась без этого отступления, которое находится южнее Покровска, севернее Угледара. То есть, я так понимаю, что у них стоит задача, в том числе взять под контроль. Потому что в настоящее время их силы, которые, собственно, едут на Покровск. Как на прошлой неделе многие писали, действительно, движение они именно в сторону Покровска несколько приостановили", — отмечает эксперт.

Как он объясняет, у россиян стоит задача выровнять линию фронта, укрепить свои фланги. После того как они начали движение от Авдеевки, у них там возникло столь серьезное выступление. Даже имея преимущество, риск того, что его могут обрезать с фланга.

"Поэтому они для того чтобы не рисковать, хотят максимально для себя выровнять линию фронта, и уже после того, как они ее выровняют, скорее всего, они начнут уже непосредственно штурм Покровска. То есть, им еще нужно Кураховку взять или срезать. Да, им нужно максимально до района, им желательно даже в Курахово захватить, и после этого начать выравнивать линию фронта. Плюс, у них еще остается, не будем забывать, северный фланг от Покровска. То есть это дорога там уже непосредственно на Константиновку или Часов Яр. Там у них также позиции, в частности, там они в Нью-Йорке теряли", — сообщает собеседник.", — сообщает собеседник.

Также у русских военных есть проблема. Южный выступ для них есть, южнее Покровска. Они видят там себе большую угрозу, поэтому сейчас россияне там концентрируют свои усилия. И после этого, возможно, также они все же там полностью, в частности, выбьют украинские войска, будут пытаться выбить из Нью-Йорка, таким образом укрепив этот северный фланг. И лишь после этого, создав для себя эффективный плацдарм с логистикой будут пытаться брать Покровск. В противном случае риски для них будут оставаться большими.

"Агломерация Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, там трудно будет наскоком брать… Нет, наскоком там вообще невозможно. Это только, если они смогут взять, например, Покровск. Могут взять после этого Покровск-Константиновку, и если они берут" Константиновку, мы будем вынуждены выйти от Часового Яра. Это тоже тяжелая операция, очень растянутая во времени", — отметил Крамаров.

Эксперт добавляет, что после Авдеевки россияне получили в Покровск открытую местность без больших перепадов высот, что им позволило, имея численное преимущество, разворачиваться и наступать широким фронтом.

На вопрос о том, сколько еще наши воины смогут держать Угледар, Крамаров ответил:

"На самом деле сейчас очень трудно сказать, потому что будем смотреть, какие силы будут опрокидывать в район. Я думаю, что вопрос Покровска на это время до конца года не стоит. Потому что это выступление флангов… для них это операция, которая может затянуться, минимум так месяца на три, то есть это октябрь, ноябрь, декабрь. Поэтому вот октябрь, ноябрь, декабрь, это, я думаю, что как раз типа его там на юге, возможно, Угледар, возможно, если отойдут из Угледара, то в район Курахово. Дальше будем смотреть".

Если российским военным это не удастся, то для них вопрос Покровска останется открытым. Покровск это также промышленная агломерация, довольно большой город, поэтому при наличии достаточного количества силы артиллерии, при правильно организованной обороне, Покровск может стать, например, таким же городом, как был Бахмут.

Другое дело еще и в городе. Восточная часть Покровска – это промышленные предприятия в угольной отрасли, шахты, горно-обогатительные предприятия. И эта промзона, как показывает практика, довольно эффективный рубеж для обороны.

"То есть, за счет наличия промышленной зоны, город даже против значительно превышающих сил противника можно удерживать на самом деле очень-очень долго ", — объясняет Крамаров.

Потеря Покровска – это перерезание логистики одним из двух основных логистических путей, в Константиновку. То есть потеря Покровска – это потенциально потеря Константиновки, Временного Яра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские войска пытаются взять Селидово в Донецкой области. Кураховское направление для врага уже неделю – самое важное.