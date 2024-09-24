Скільки повісток планують розіслати поштою до кінця року в Україні

Повідомлення від ТЦК направлятимуть рекомендованим листом

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити майже 72 мільйони гривень на централізований друк та доставку повісток військовозобов'язаним. Гроші підуть на 900 тисяч повісток.

Згідно з пояснювальною запискою, підписаною віцепрем'єром, міністром економіки Юлією Свириденко, планується надсилати по 300 тисяч повісток щомісяця. Всі повістки будуть надсилатися рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення, пише УП.

Планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року.

Як зазначається у пояснювальній записці, кошти на друк і доставку має виділити Міністерство фінансів із резервного фонду державного бюджету.

Нагадуємо, що повістки направляються з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою місця проживання або реєстрації військовозобов’язаного. Факт вручення підтверджуватиметься поштовим оператором.

Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Які дані має містити повістка:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

У разі належного вручення повістки чоловіку надається строк не менше 14 днів з дати її відправлення для явки до ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, кому повістки поштою відправлятимуть у першу чергу. Загалом Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток про виклик військовозобов’язаних до ТЦК.