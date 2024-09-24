Скільки повісток планують розіслати поштою до кінця року в Україні
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Повідомлення від ТЦК направлятимуть рекомендованим листом
Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити майже 72 мільйони гривень на централізований друк та доставку повісток військовозобов'язаним. Гроші підуть на 900 тисяч повісток.
Згідно з пояснювальною запискою, підписаною віцепрем'єром, міністром економіки Юлією Свириденко, планується надсилати по 300 тисяч повісток щомісяця. Всі повістки будуть надсилатися рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення та повідомленням про вручення, пише УП.
Планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року.
Як зазначається у пояснювальній записці, кошти на друк і доставку має виділити Міністерство фінансів із резервного фонду державного бюджету.
Нагадуємо, що повістки направляються з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою місця проживання або реєстрації військовозобов’язаного. Факт вручення підтверджуватиметься поштовим оператором.
Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.
Які дані має містити повістка:
- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;
- найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;
- мета виклику до ТЦК;
- місце, день і час явки за викликом;
- підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.
У разі належного вручення повістки чоловіку надається строк не менше 14 днів з дати її відправлення для явки до ТЦК.
Раніше "Телеграф" писав, кому повістки поштою відправлятимуть у першу чергу. Загалом Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток про виклик військовозобов’язаних до ТЦК.