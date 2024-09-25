Разница между снятием и исключением из военного учета: юристы объяснили

Специалисты права рассказали, в каком случае лицо не подлежит мобилизации

Согласно украинскому законодательству, военнообязанные граждане должны стать на военный учет по достижении 17 лет. А из учета исключают мужчин в возрасте 60 лет.

Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" объяснило, какая разница между снят и исключен из военного учета. Статусы отличаются по результатам и основаниям.

"Исключен из военного учета" — это постоянный статус, означающий полную утрату обязанностей перед системой военного учета. После исключения лицо больше не считается военнообязанным, и на него не распространяются обязанности военной службы. Это означает, что такое лицо:

не может быть призвана во время мобилизации;

освобождается от обязанности проходить военно-врачебную комиссию (ВВК);

не обязана обновлять военно-учетные данные или сообщать об изменении места жительства;

ему не могут вручить повестку.

Такой статус постоянен и не требует возобновления военного учета в будущем.

В отличие от исключения, "снятый с военного учета" — это временный статус. После снятия с учета лицо остается военнообязанным и продолжает выполнять соответствующие обязанности:

прохождение ВВК;

обновление своих военно-учетных данных;

сообщение ТЦК и СП об изменении места жительства.

Лицо, снятое с военного учета, должно стать на учет в другом военкомате в течение 7 дней — например, при переезде в другую область или страну.

Следовательно, ключевое отличие состоит в том, что исключение из военного учета означает полное освобождение от обязанностей перед армией, тогда как снятие временное и предполагает перерегистрацию в новом месте.

Напоминаем, кого могут снять с военного учета:

лиц, отнесенных к военному оперативному резерву;

мужчин, которых направили в учреждения исполнения наказаний (заключили в тюрьму);

лиц, выезжающих за пределы государства сроком более трех месяцев;

лиц, переехавших в другую область, район или общину;

в других случаях, по решению Минобороны, Службы безопасности или разведывательных органов;

мужчин, которых приняли на службу в правоохранительные органы или структуры гражданской защиты;

лиц, призванных на военную службу или принятых в военные учебные заведения.

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