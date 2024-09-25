Зняття з військового обліку: чи потрібно йти до ТЦК

Юрист пояснив, хто може знятися з обліку

В Україні військовозобов'язані, які проживають не за місцем реєстрації, можуть стати на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за фактичним місцем проживання. Особисто відвідувати ТЦК для зняття з військового обліку вже не обов'язково.

Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на платформі "Юристи.UA". За його словами, договір оренди житла або статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) за адресою фактичного проживання дає можливість військовозобов'язаним стати на облік без необхідності повернення до місця реєстрації.

Айвазян також пояснив, що процедура зняття з військового обліку в районних (міських) ТЦК, органах СБУ або розвідувальних органах регулюється чіткими правилами та більше не вимагає обов'язкової фізичної присутності.

Зазначимо, кого можуть зняти з військового обліку:

осіб, яких зарахували до військового оперативного резерву;

чоловіків, яких направили до установ виконання покарань (ув'язнили);

осіб, які виїжджають за межі держави на термін понад три місяці;

осіб, які переїхали в іншу область, район або громаду;

в інших випадках, за рішенням Міноборони, Служби безпеки або розвідувальних органів;

чоловіків, яких прийняли на службу до правоохоронних органів або структур цивільного захисту;

осіб, яких призвали на військову службу або прийняли до військових навчальних закладів.

Важливо розуміти, що відповідно до законодавства, протягом семи днів після зняття з військового обліку особа зобов'язана стати на облік у новому ТЦК та СП за місцем фактичного проживання.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно ставати на військовий облік, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Це стосується і тих чоловіків, які зняті з обліку.