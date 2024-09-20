До 75%: проєкт держбюджету-2025 передбачає збільшення зарплат чиновникам

Водночас на українців чекає історичне підвищення податків

У проєкті закону про державний бюджет України на 2025 рік, ключові моменти якого ми розглядали раніше, передбачено збільшення фонду оплати праці окремим державним органам.

Інформація про це міститься у додатку до законопроєкту. Народна обраниця Ніна Южаніна підрахувала, скільки це у відсотках.

ВРУ (апарат) – на 26,2%,

Офіс Президента – на 11,2%,

КМУ – на 19,7%,

НАБУ – на 28,2%,

Прокуратура – на 25,8%,

Спеціалізована антикорупційна прокуратура – на 71,2%,

БЕБ – на 75%,

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку – на 49,6%,

Рахункова палата – на 38,2%,

НАЗК – на 7,4%,

суди – на 9,3%,

податкова – на 39,3%,

митниця – на 15,4%,

Держфінмоніторинг – на 7,7%,

РНБО – на 6,3%,

Міністерство фінансів – на 4,3%.

"Впевнена, що вони не відчують збільшення військового збору з 1,5% до 5%", — насамкінець написала Южаніна.

Нагадаємо, що в Україні планують "історичне" підвищення податків. Зокрема, всі ФОПи будуть зобов’язані сплачувати військовий збір, а банки мають віддавати 50% з прибутку. Роздрібні продавці пального будуть зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств за кожну окрему АЗС. Крім того, запроваджується щомісячна звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Він становить 18%.

Діру у 500 млрд грн у бюджеті закриє "білий" легальний бізнес і прості українці, що платять податки. Відповідно, можливий розквіт "чорного" ринку, прогнозує "Телеграфу" Павло Розенко, ексміністр праці та соціальної політики (2014-2016), віце-прем’єр-міністр (2016-2019).

"За збільшення податків хто заплатить? Тільки ті, хто платить податки. Тобто навантаження лягає на "білий" бізнес, а про історію з "чорним" ринком, ціною алкоголю, електронної техніки, що робиться на митниці, ніхто говорити не хоче. Мовляв, ні-ні-ні, воно ж не дасть так швидкого ефекту", — мовив Розенко.

Ексміністр натомість радить брати кошти зі скорочення витрат на державний апарат, але, як бачимо, у проєкті держбюджету жодних скорочень — лише надбавки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що підвищення податків зачепить не лише бізнес. Законопроєкт 11416-д, який вже назвали нищівним для бізнесу, торкнеться і працівників бюджетної сфери.